DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 23. AVGUST: Blizance očekuje selidba, Lava nova ljubav, Strelca i Vodoliju sukob sa šefovima, Ribe stari dugovi

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 08. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u subotu, 23. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 23. АВГУСТ: Близанце очекује селидба, Лава нова љубав, Стрелца и Водолију сукоб са шефовима, Рибе стари дугови

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mlad Mesec donosi vam potrebu da uvedete neka nova pravila na poslu. Ako ste u mogućnosti, odložite završavanje sudskih ili pravnih poslova. Tenzija u domu može da kulminira sukobom sa ženskim članom porodice. Pad imuniteta.

Bik (21. 4 - 21. 5)

U vreme mladog Meseca u kući ljubavi, slobodne Bikove očekuje nova ljubavna priča s nekim koga će upoznati preko poslovnih kontakata. Uspeh preko kreativne delatnosti. Imate podršku Škorpije. Potreban vam je odmor.

Blizanci (22.5 - 21.6)

Mlad Mesec u četvrtoj kući podstiče vašu želju za pokretanjem ili širenjem privatnog biznisa,  pa možete da pretvorite i neki hobi u posao. Teško vam je da uskladite privatni i poslovni život. Iznenadna selidba. Rekreirajte se.

Rak (22.6 - 22.7)

Mlad Mesec, vaš vladalac, donosi vam obnovu kontakta s nekim rođakom. Teško vam polazi za rukom da uskladite poslovni i privatni život jer nadređeni pred vas postavljaju velike zahteve. Podložnost povredama u kući.

Lav (23.7 - 22.8)

U vreme mladog Meseca očekuje vas preokret u odnosu s poslovnim partnerom. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju novu ljubav ili da prodube odnos s nekim s kim su nedavno obnovili vezu. Dodatni oprez u saobraćaju.

Devica (23.8 - 22.9)

Mlad Mesec u vašem znaku, jednom godišnje, donosi vam preokret na poslu i potrebu da odnose s nekim osobama sagledate na drugačiji način. Susret s uticajnom osobom. Zauzeti mogu doći u sukob s partnerom. Promenite način ishrane.

Vaga (23.9 - 22.10)

S mladim Mesecom u znaku Device u koji pada vaša 12. astrološka kuća, potreban vam je mir ili odlazak na odmor. Trebalo bi da se potrudite da budete strpljiviji i da se čuvate impulsivnih reakcija. Tajnu romansa s mlađom osobom.

Škorpija (23.10 - 22.11)

U vreme mladog Meseca u kući društvenog života, romantičan susret s nekim preko prijatelja ili interneta. Zauzete Škorpije očekuje nagli raskid ili privremeno razdvajanje od partnera. Moraćete da promenite neke planove. Nesanica.

Strelac (23.11 - 21.12)

Mlad Mesec u znaku Device, u koji pada vaša astrološka kuća karijere, donosi vam sukobe sa autoritetima i nadređenima, naročito sa ženama. Uvećanje prihoda ali i neočekivani troškovi.Nije trenutak za ulaganje u nov posao.

Jarac (22.12 - 20.1)

U vreme mladog Meseca u devetoj kući, nova ljubavna priča može da započne na kraćem putu ili nekom predavanju. Problemi sa nadređenima, spletke i intrige na poslu. Pazite šta i kome pričate. Podložnost povredama u kući.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mlad Mesec u Devici donosi vam uvećanje prihoda ali i vanredne troškove zbog porodične situacije, kao i pitanja u vezi s porezima, stipendijom, alimentacijom ili podelom bračne imovine Problemi s crevnim traktom.

Ribe (20.2 - 20.3)

Izazovni aspekti mladog Meseca u kući partnerskih odnosa upozoravaju na trzavice s voljenom osobom i mogućnost iznenadnog raskida. Finansijska kriza, zbog rizičnih transakcija i starih računa koji sada stižu na naplatu.

