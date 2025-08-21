RATOVI U NAŠIM DUŠAMA: Vladika Nikolaj o borbama u srcu čoveka i duhovnom miru
MAČEVI i koplja ne moraju uvek biti od čelika – često ih nosimo u sopstvenim mislima, rečima i strastima, skrivajući ih od očiju drugih, ali ne i od Boga. Upravo na to nas opominje Vladika Nikolaj, podsećajući da najžešće bitke ne vodimo sa spoljnim neprijateljem, već u tišini sopstvenog srca.
Ti „unutrašnji ratovi“ nastaju onda kada naše želje, sujete i strahovi postanu oružje protiv nas samih.
Čovek, često nesvestan te borbe, iznuren je nemirima koji ga kidaju iznutra. Zavist, gordost, osuđivanje drugih i neprestana potreba za dokazivanjem – sve to su nevidljivi udarci koji ostavljaju rane dublje od bilo koje telesne.
Po učenju Vladike Nikolaja, pobeda u ovoj borbi ne dolazi silom, već smirenjem.
Onaj ko u sebi uguši buku strasti i u svojoj duši otvori prostor za molitvu, ljubav i trpljenje, već je razoružao neprijatelja.
-Mir- kaže on -nije odsustvo rata spolja, već tiho pristanište unutar čoveka, gde se srce i um usklađuju sa Božjom voljom. Tek kada čovek spozna da se najveće pobede dobijaju u tajnoj borbi sa samim sobom, on može da pruži mir i onima oko sebe. Jer ukoliko je duša čoveka bojno polje, svet oko njega nikada neće biti uistinu spokojan. Ali ako duša postane hram mira, taj mir će se širiti kao svetlost, dodirujući sve koji mu priđu- reči su Bladike Nikolaja.
