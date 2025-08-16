DOBAR DAN ZA POSAO I NOVAC Astro savet za nedelju, 17. avgust: Evo na koje vazdušne znake utiče konjunkcija Meseca i Urana

ZVEZDE su vam danas naklonjene ako radite preko interneta ili sa strancima, u IT sektoru, na berzi...

Foto Pixabay free images

Mesec (koji osim emocija, porodice, žena, raspoloženja, simbolizuje i trgovinu, dnevni promet) pravi konjunkciju s Uranom, planetom ideja i ineventivnosti, u Blizancima (privatni biznis, internet, kraća putovanja).

Ako danas ne zaradite nešto preko paralelnog ili honorarnog posla, onda razmislite koji biste hobi mogli da pretvorite u posao.

Ovo se najviše odnosi na vazdušne znake prve i druge dekade, Blizance, Vage i Vodolije.