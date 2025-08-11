VAŠ PAS ŽELI NEŠTO DA VAM KAŽE: Šta znači kad kuca spusti šapu na vas
ODUVEK ste želeli da razumete šta vam vaš pas poručuje?
Kada vam priđe i spusti šapu na vas, stavlja do znanja da vas voli i da ceni sve što činite za njega. Prema istraživanjima stručnjaka, vaš pas vam isto poručuje i dok, prilikom maženja, samo pokušava da vas dodirne šapom. Međutim, ponekad šapicama pokušava da ukaže i na nešto drugo.
Psi su sposobni da "čitaju" i razumeju emocije ljudi, pa ako vam, kada ste tužni, ljubimac priđe, pružajući vam šapu, on na taj način želi da vas uveri da će sve biti u redu. Ukoliko vas, pak, preterano začikava šapicama, to znači da mu je potrebna vaša pažnja i, naravno, igranje. Ovi plemeniti četvoronošci imaju potrebe kao deca, čak i više od njih. Slede ponašanje stečeno u leglu, po rođenju, kada su morali da budu čvrsto povezani sa porodicom i bliski sa onima koje vole.
Zato će ponekad, umesto da podignu šapu, pokušati da sednu tik do vas, oslanjajući se celim, ili delom tela, na vaše.
Na taj način oni i bukvalno pokazuju svoju povezanost sa vama.
Ne preostaje vam ništa drugo nego da ih zagrlite i držite čvrsto uz sebe.
