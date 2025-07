VELIKO OTKRIĆE U OKEANU: Menja sve što znamo o životu na Zemlji (VIDEO)

NOVOOTKRIVENI organizmi pomeraju granice onoga što se do sada smatralo mogućim, a naučnicisu potvrdili postojanje živog sveta u uslovima gde je nezamislivo da bi čovek ili bilo koja životinja opstala. Revolucionarno otkriće baca novo svetlo na to koliko nam je duboko more još uvek nepoznato, kao i koliko fascinantna mogu biti bića koja tamo žive.