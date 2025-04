ASTRO VODIČ: Ovnovi su poslovno nezaustavljivi, Strelčevi uskoro bolje emotivno, Blizanci da se paze povreda

ASTRO vodič otkriva kakav vas period očekuje i da li vam se zvezde osmehuju ili ne.

OVAN

Hrana

Jaka i teška hrana može vam donositi probleme sa varenjem. Apetiti se pojačavaju, ali se istovremeno pojačava i potreba za fizičkom aktivnošću – tako da ćete sve što slatko smažete – još slađe potrošiti.

Ljubav

Slobodni Ovnovi – za vas su ovo dani „od akcije“ – udvaranje, flert, avantura, ma možda i neka tajna pričica čak – šta god da je, uključilo vam je sve „motore“, popalilo sva svetla u glavi i potpuno razlepršalo sve leptiriće u stomaku. Čak i ako postoje neke prepreke ili nedoumice kod vas (ili kod druge osobe) – i one će nestati u drugoj polovini ove sedmice. Što bi se reklo – ludo, brzo i vrlo, vrlo vatreno. A zauzeti neka opterećujuće stavke gurnu u stranu i prepuste se danima koji mogu „probuditi“ vašu vezu.

Posao

Merkur je kod vas, vaš vladar Mars u znaku u kojem može da ispolji svu svoju snagu, energiju, odlučnost i kreativnost – pa ko da vas poslovno zaustavi ovih dana? Pravi momenti da pokrenete sebe, ali i sve one projekte koji su tavorili ili se razvlačili ko zna koliko dugo unazad. Krenuli ste i nemate nameru da stanete. Naplata nekog potraživanja može biti malo problematična ili na čekanju – ali i to se rešava.

Zdravlje

Još jednom skrećem pažnju na ishranu (ne preterujte!), a moguće su i povremene glavobolje.

BIK

Hrana

Više ribe i zelenog lisnatog povrća, manje mesa i mesnih prerađevina. Možete pojačati unos mlečnih proizvoda, ali onih sa smanjenim procentom masti – mladi sir, kiselo mleko, jogurt.

Ljubav

Sedmica u kojoj se osećate pod prevelikim pritiskom – ništa ne možete da kontrolišete, a sve vas nervira. U to „sve“ spada i poslovni i porodični, kućevni segment – ali spada i drago vam biće. Ne testirajte jedno drugom volju i karakter, ne takmičite se ko je tvrdoglaviji, sve se može relativno lako rešiti. Slobodni Bikovi – neko vas je zaintrigirao, podstaknuo. Vaše ljubavne želje su prilično velike u ovim danima i sigurno je da će se nekima od vas i ostvariti. Ako vam ostvarenje izmiče iz ruku – malo strpljenja.

Posao

Može biti napeto u poslovnom sektoru, pogotovo u odnosu sa nekim saradnicima ili sa šefovima. Pojedini saradnici sada zaista mogu biti „na svoju ruku“ i moguće je da na neki način „odmerite snage“ što u konačnici i ne mora biti toliko loše, jer će se nesporazumi i poteškoće rešiti i vazduh raščistiti. Što se tiče nadređenih – vežite konja gde vam gazda kaže, ubeđivanje je unapred izgubljena bitka.

Zdravlje

Umor. Stariji Bikovi – hronične tegobe.

BLIZANCI

Bilo bi dobro da izbegnete situacije u kojima vam raspoloženje diktira način ishrane. Trudite se da se hranite zdravo i da ne preskačete obroke. I bez grickanja u kasnim večernjim satima !

Ljubav

Slobodni Blizanci su nam se u potpunosti probudili, a vi kad ste tako probuđeni – kao zvrk ste, na sto strana odjednom, ne uhvati vas niko! Ova sedmica je za vas sedmica cunjanja i lutanja i druženja – taj društveni život je sada u prilično „bogatom“ fazonu. Iako vam flertići i koketiranje idu lako i baš lepo od ruke, to ne znači da su emotivne prilike lako ostvarive. Moraćete još malo da se potrudite. A zauzeti će se dobro razumeti sa voljenom osobom, lakše usklađivati – ako bude problema, oni su brzo rešivi.

Posao

Vrlo aktivan poslovni period je pred vama. Sve ono što je bilo u zastoju ili odlagano, sve ono što se čekalo, sve one informacije ili dogovori do kojih nikako niste uspevali da stignete – sada se pokrenulo. Vaša energija je odlična, lako reagujete „na prvu“ a u dogovorima ćete biti pravi maher. Možda će središnji deo radne nedelje biti malo komplikovan – ali ne sumnjamo da ćete izaći sa time na kraj.

Zdravlje

Pazite da se u brzini ne povredite, a mogli biste i da više pažnje obratite u saobraćaju.

RAK

Hrana

Osetljivost probavnog sistema je i na dalje prisutna. Treba izbegavati namirnice za koje znate da su teške za varenje, bazirati obroke na povrću, voću, mladom siru, ribi, grilovanom mesu.

Ljubav

Ako ste se u jednom od nastupa nervoze tokom prošle sedmice kanda malo pokačili sa dragim vam bićem, nemojte roniti suzice u jastuk – ako ne ranije, a ono u drugom delu sedmice –eto pomirenja, eto smirivanja tenzija, eto ljubavi na prvom mestu. Možda se rečima ne razumete baš uvek najbolje, ali emocije će sve ispeglati. Slobodni Rakovi – čeznutljivost i sentimentalnost mogu biti prisutni kod vas. Ako nema nikog zanimljivog trenutno na vidiku, ne brinite – uskoro ulazite u zanimljiv ljubavni period.

Posao

Požurivaće vas situacije i obaveze, požurivaće vas saradnici i nadređeni. Sa jedne strane – to će vas čačkati u živac i iritirati, sa druge – učiniće da imate potrebu da se dokažete i sebi i drugima. Nema zbora da je pred vama odlična radna sedmica, u kojoj ćete itekako biti zadovoljni rezultatima koje ste postigli. Važne informacije, važne poslovne ponude – nekima od njih ćete biti prijatno iznenađeni.

Zdravlje

Promenljiva raspoloženja. Malo nervoze, malo melanholije.

LAV

Hrana

Jedite češće, ali neka obroci budu lagani, sa više biljnih vlakana i žitarica a manje mesnih prerađevina i mlečnih proizvoda (ako je ikako moguće). Voće možete uzimati u neograničenim količinama.

Ljubav

Vaše reakcije u ovim danima mogu biti neprimerene dešavanjima – možete previše burno odreagovati i napraviti pravu mini dramu u partnerskom odnosu, a onda biti previše tvrdoglavi i ponosni da biste priznali sopstvenu grešku. Biće još gora varijanta ako vas je u suštini iziritiralo nešto van partnerskog odnosa, a „obilo se o glavu“ miru i stabilnosti u vašoj vezi. Slobodni Lavovi – za strasti i avanturu ovo nije loš period, ali za neke stabilnije odnose i nove početke – ne bih preporučila ovu sedmicu.

Posao

Mars u tranzitu kroz vaš znak daje vam energiju, usmerenje ka ciljevima, budi ambiciju i probojnost, što je – ukoliko sve to držite pod kontrolom, odlično. Ako uz to dodamo i odličnu sposobnost za komunikaciju i dogovore – ne bi trebalo da je loš period pred vama, ni malo. Samo nemojte otići u drugu krajnost – u tvrdoglavost, u impulsivnost, u to da ne uvažavate tuđa mišljenja i stavove.

Zdravlje

Stariji Lavovi mogu imati probleme sa cirkulacijom, pritiskom, pa čak i kardiovaskularnim sistemom.

DEVICA

Hrana

Obroci koji su zasnovani na povrću, bilo grilovanom, barenom, kroz salate – bio bi pun pogodak za vas ove sedmice. Možete ubaciti i malo mesa ili ribe, integralnog pirinča i eventualno – mladog sira.

Ljubav

Partner, koji deluje nekako povučeno u poslednje vreme i zatvoreno, tako da često niste znali šta mu se dešava u glavi, a povremeno ste verovatno i sumnjali – počeće polako da se otvara prema vama. Voljenoj osobi je bilo potrebno vreme da duboko zaroni u svoja osećanja i preispita ih – tako da od drugog dela sedmice očekujte jasniju sliku u vašim emotivnim relacijama. Slobodne Device – jako vas je zaintrigirala jedna osoba,neko ko vam isključuje ili prigušuje racio,ali zato uključuje strasti na maksimum.

Posao

Maltene pa cela radna sedmica će biti ispunjena važnim obavezama i kontaktima sa vama bitnim saradnicima. Obzirom da se nivo vaših aktivnosti na dnevnoj bazi konstantno povećava – normalno je što ćete u nekim momentima imati zabrinutost ili neizvesnost da li ćete uspeti sve da postignete u zadatim rokovima. Neizvesnost po pitanju finansija je prolaznog karaktera. Bolje kontrolišete troškove.

Zdravlje

Problemi sa spavanjem zbog napetosti, meteoropatske tegobe.

VAGA

Hrana

Izbegavajte prženu, pohovanu, konzerviranu i brzu hranu, mesne prerađevine, i slatkiše. Salate od raznog povrća sa maslinovim uljem i limunovim sokom uz grilovano meso bi bile savršen obrok za vas.

Ljubav

Slobodne Vage će odjednom biti na meti više udvarača. Raznolikost u godinama (i mlađi i stariji od vas), u statusu (i oni slobodni, ali neće manjkati ni zauzetih), u pristupu i načinu na koji pokušavaju da privuku vašu pažnju. Da vam neko može aktivirati i žmarce niz kičmu i sve leptiriće u stomaku – ma može. Sve što se vezuje za ljubav se polako budi, a vi odaberite ko je po vašoj meri i ukusu. Što se tiče zauzetih – nešto bolja energija u odnosu sa partnerom nego u dužem proteklom periodu. Više opuštanja i zabave.

Posao

Nedelja pred vama je nešto lakša u smislu količine posla koji je potrebno obaviti, ali će vam zato donositi više nervoznih momenata sa saradnicima, kao i žurbu. Moguće je da se ponovo pokrenu projekti koji su neko vreme bili u zastoju, a svakako su informacije koje vam dolaze u ovom periodu prilično povoljne po vas. Ne bi me iznenadilo da do vas stignu vesti o unapređenju ili poboljšanju finansija.

Zdravlje

Bolje se osećate, ali još uvek niste u potpunosti „svoji“.

ŠKORPIJA

Hrana

Za vas u ovom periodu najbolja preporuka je što više povrća i biljnih vlakana, žitarica, a što manje mesnih prerađevina, mlečnih masti, brze hrane. Slatkiše ne znam kako ćete uspeti da iskulirate.

Ljubav

Iako će delovati da ste svoj fokus u potpunosti skrenuli na druge prioritete, sve što se vezuje za emocije i za partnerstvo u kojem ste ostaće da tutnji ispod površine. No, sve što ste mogli da kažete ili uradite, vi ste to i rekli i uradili – sada ostavljate partneru da donese odluku na koji će način vaš odnos na dalje funkcionisati, ide li na bolje ili ide u stagnaciju. Prave odgovore ćete dobiti verovatno krajem sedmice. Slobodne Škorpije – srce vam kuca brže, lome vas strasti, sve se želje su probudile u vama.

Posao

Posao je u ovom trenutku najprioritetnija stavka kod vas, u taj sektor ste ulili svu energiju, volju, u tom sektoru ste uhvatili pravac i krenuli napred. Maaaalkicko u ovoj sedmici obratite pažnju na odnos sa nadređenima, ali i sa saradnicima – neće baš svi lepo reagovati na ono što doživljavaju kao „atak“ sa vaše strane. Vi ste verovatno u pravu po svim pitanjima, ali pokušajte da to kažete malo suptilnije.

Zdravlje

Potrebna vam je fizička aktivnost – ali ne idite preko svojih limita.

STRELAC

Hrana

Što više svežeg voća i povrća jer su vam neophodni vitamini i minerali. Takođe, dobar je trenutak za promene u načinu ishrane. Ne za drastične dijete, ali za lagano uvođenje u red - da.

Ljubav

Ovo je poslednja sedmica u kojoj će postojati neki vid grča u stomaku po pitanju emocija, neko neprijatno osećanje kojeg nikako da se otresete. Ovo će vas mučiti iznutra, a spolja – pa spolja će svi videti iskričave okice i radost koja izbija iz svakog vašeg pokreta. Ta iskričavost i lepršavost ako ste slobodni – naravno da će privući one koji bi da se kupaju u toj lepoj energiji koju sada emitujete. A ako ste zauzeti – slede vam neki lakši i lepši dogovori sa voljenom osobom, kao i planovi za uživanje.

Posao

Biće ljudi u vašem poslovnom okruženju koji će biti teški i zahtevni, koji će misliti da su popili svu pamet ovog sveta, koji će pokušavati da vam nametnu svoja mišljenja i stavove, da zavode red i menjaju raspored. Ne uvlačite se u neka dokazivanja sa njima, jer su nedokazani. Bavite se svojim obavezama i svojim delom posla, što će vam u ovoj sedmici odlično ići od ruke. I malo smanjite troškarenja.

Zdravlje

Moguće prehlade, problemi sa grlom.

JARAC

Hrana

Bilo bi dobro da slatkiše, koji su u ovom periodu vaša slaba tačka zamenite voćem, sokovima...U krajnjem slučaju – crnom čokoladom. I da malo smanjite “ješnost” u večernjim satima.

Ljubav

Iako će nervoze biti u drugim sektorima vašeg života – onaj emotivni bi trebao da vam ipak daje stabilnost i mir. Pogotovo vam je sredina sedmice interesantna – tada sa partnerom možete popričati o zaista ozbiljnim temama, onim koji su važni za budućnost vašeg odnosa. Pojedini parovi mogu otpočeti „pregovore“ o zajedničkom životu ili čak o ulasku u brak. Slobodni Jarčevi – ušli ste u period u kojem se može pojaviti zaista ozbiljna osoba u vašem životu – neko sa kim se može ostvariti stabilna veza.

Posao

Požurivaće vas situacije, obaveze, saradnici – kao da vam neće dozvoljavati da funkcionišete vašim tempom. Iako vam ovi dani brzine neće prijati, ne mogu da kažem da se nećete snalaziti u njima. Odličan je period da, ukoliko je ostalo nešto od zaostalih obaveza – sada to privedete kraju jednostavnije nego što ste mislili. Oni koji se bave privatnim biznisom mogu očekivati više novca u svojoj kasi.

Zdravlje

Osetljiv respiratorni sistem.

VODOLIJA

Hrana

Mladi luk, tikvice, spanać, zelje, kupus – trebali bi češće da budu na vašoj trpezi ove sedmice. Izbegavajte slatkiše, konzerviranu hranu, grickalice i testenine. Od voća će vam najviše prijati jagode i jabuke.

Ljubav

Mars je ušetao u vaše polje partnerstava i u naredna dva meseca će vam doneti i neke divne i uzbudljive momente sa voljenom osobom, ali i one dramatične i eksplozivne. Jedna od tih uzburkanih situacija može biti i u ovoj sedmici – pa bi recimo sad bio dobar momenat da oboje malo vežbate prilagodljivost i fleksibilnost, a da takmičenja u tvrdoglavosti ostavite za neku drugu priliku. Slobodne Vodolije – mogućnost vrlo uzbudljivog i vrućeg poznanstva. Strasti i želje se sada baš lako pale.

Posao

Odraziće se tranzit Marsa i na vaše poslovne relacije – i one sa saradnicima, ali i na one sa autoritetima. Dolazićete u narednom periodu u kontakt sa osobama koje vas podstiču i inspirišu na akciju, ali će biti i onih koje će vas iritirati i provocirati. Period vam je dobar i da pokrenete neke stare ideje, projekte, planove, ali i da ostvarite kontakt, pa čak i neki vid pregovora sa potencijalnim novim saradnicima.

Zdravlje

Dosta napetosti i stresa. Starijim Vodolijama pogotovo se preporučuje više odmora.

RIBE

Hrana

Apetiti su pojačani (malo i na nervnoj bazi) a pogotovo je naglašena (emocionalna) glad u večernjim, noćnim satima. Manje mesnih prerađevina, manje začina – a više povrća (ako je to moguće).

Ljubav

Venera, već dugo „zarobljena“ u vašem znaku u Saturnovom zagrljaju, iz istog će početi da izlazi u drugom delu sedmice. Sva vaša ljubavna merenja i odmeravanja, sve vaše emotivne nedoumice, sve ljubavne blokade – sada će početi da se raščišćavaju i da se iz magle osećanja izlazi. I vi ćete znati kome (i da li ikome) vaše srce pripada. I da li odnos sa partnerom treba graditi....ili je vreme da se svira kraj. Slobodne Ribe – čudne i duboke, intenzivne privlačnosti vas vuku. Teško im je odoleti.

Posao

Mars je ušao u vaš sektor rada i poslovne svakodnevice. I ovo je snažan podstrek za vas da se aktivirate, da uključite probojnost na maksimum, da uložite energiju, volju i inicijativu u one projekte ili obaveze koji su vam od važnosti. S druge strane, u ovoj sedmici možete imati po koji nervozan momenat sa kolegama i saradnicima – pokušajte da u tim trenucima ne reagujete previše impulsivno i „tvrdo“.

Zdravlje

Možete previše forsirati sebe ovih dana. Pazite da se ne povredite ili da ne „ljosnete“ energetski.

