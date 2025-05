­SVETSKI DAN BIODIVERZITETA: U harmoniji sa prirodom, ne protiv nje

SVAKE godine, 22. maja, svet obeležava Međunarodni dan biodiverziteta, podsećajući nas koliko je dragocena mreža života koja nas okružuje – biljke, životinje, mikroorganizmi i ekosistemi u kojima svi zajedno opstajemo.

Foto: Instagram/divlja_srbija

Ovaj dan su Ujedinjene nacije ustanovile 2000. godine, sa jasnim ciljem: da ukažu na značaj biološke raznolikosti i podstaknu svet da je štiti – ne samo deklarativno, već i konkretnim delovanjem.

Zašto je biodiverzitet važan?

Biološka raznolikost je temelj života na Zemlji. Ona nam obezbeđuje hranu, vodu, lekove, čist vazduh i otpornost ekosistema. Bez nje, narušavaju se prirodna ravnoteža, sigurnost i kvalitet ljudskog života. Gubitak jedne vrste može pokrenuti lanac koji vodi ka urušavanju celog sistema.

Klimatske promene – najopasniji neprijatelj raznolikosti

Najveći uzrok gubitka biodiverziteta danas su klimatske promene.

Porast temperatura, ekstremni vremenski uslovi, uništavanje staništa i zagađenje direktno ugrožavaju opstanak brojnih vrsta.

Okeani se zagrevaju, ledene kape se tope, šume nestaju, a sve to utiče i na biljke i životinje, ali i na nas, ljude, koji smo deo tog krhkog ekološkog sistema.



Zeleni dogovor čovečanstva

U decembru 2022. godine, čak 196 zemalja sveta potpisalo je globalni sporazum o biodiverzitetu, obavezavši se da će do 2030. godine zaustaviti i preokrenuti gubitak biološke raznolikosti, a do sredine veka uskladiti život sa prirodom. To je jedan od najvažnijih međunarodnih koraka u pravcu zaštite planete, ali bez naše svakodnevne akcije, ostaje samo slovo na papiru.



Vreme je da se vratimo prirodi

Ovaj dan nas poziva da se zapitamo: gde je granica između razvoja i uništenja? Da li možemo živeti u skladu sa prirodom, a ne uništavati njene resurse i raznovrsnost?

Bodiverzitet nije luksuz – on je uslov opstanka. A priroda nas još trpi. Pitanje je: hoćemo li je poslušati na vreme?