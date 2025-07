15 godina izveštavanja o održivom poslovanju

Kompanija NIS je krajem maja objavila verifikovani Izveštaj o održivom razvoju i time obeležila 15 godina kontinuiranog izveštavanja o održivom poslovanju.

energize.nis.rs

Izveštaj o održivom razvoju za 2024. godinu u potpunosti je usklađen sa međunarodno priznatim GRI standardima (Global Reporting Initiative) i na sveobuhvatan i uporediv način svim zainteresovanim stranama pruža informacije o postignućima kompanije u prethodnoj godini. Tokom ovih 15 godina, NIS je ostvario brojne rezultate u svim ključnim oblastima održivosti – od doprinosa ekonomskom napretku, do unapređenja zaštite životne sredine i ulaganja u razvoj zaposlenih i šire zajednice. U ovom dokumentu, koji je verifikovala nezavisna revizorska kuća TPA Revizija d.o.o, navode se ključni napori kompanije da pruži doprinos ostvarenju Ciljeva održivog razvoja UN i izgradnji održive budućnosti, zasnovane na razvoju, odgovornosti i partnerstvu sa zajednicom.

“Naše poslovanje počiva na principima održivog razvoja i to svakodnevno primenjujemo u praksi. To znači da svoje poslovne uspehe ostvarujemo na način koji ne ugrožava životnu sredinu i doprinosi razvoju zajednice. Time želimo i da damo primer svim zainteresovanim stranama u ovom procesu. Naš odnos sa zajednicom gradimo godinama i korak po korak zajedničkim snagama došli smo do čvrste osnove koju ostavljamo narednim generacijama da je nadograde u skladu sa svojim potrebama. Veoma je važno i izveštavanje o našim aktivnostima na polju održivosti, jer je to prilika da na transparentan način javnosti prikažemo naša nastojanja da unapredimo i modernizujemo biznis, istovremeno ulažući u projekte društvene odgovornosti i zaštite životne sredine” Vadim Smirnov Zamenik generalnog direktora NIS-a

Zašto je izveštavanje o održivom razvoju važno

Ciljeve održivog razvoja, poznate i pod nazivom „Globalni ciljevi”, usvojile su Ujedinjene nacije 2015. godine, kao univerzalni poziv na zajedničku akciju u cilju iskorenjivanja siromaštva, zaštite planete i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve ljude – najkasnije do 2030. Tih 17 ciljeva koji čine Agendu 2030 treba da obezbede rešenje za to kako da svet planira svoje ekonomske aktivnosti i rast bez štete po životnu sredinu i kako da se i narednim generacijama obezbedi da grade svoje ekonomije i društva, uz jednak pristup resursima.

Podaci Ujedinjenih nacija govore da se strahuje da će 2030. godine oko 600 miliona ljudi širom sveta biti u riziku od gladovanja. Oko 2,4 milijarde ljudi na planeti živi u državama koje se suočavaju sa problemima u snabdevanju vodom, a više od 670 miliona stanovnika planete živi bez pristupa električnoj energiji.

Pored toga, Evropska služba za klimatske promene Kopernikus saopštila je da je leto 2024. bilo najtoplije u istoriji merenja na globalnom nivou. Svet se približava donjoj granici porasta temperature od 1,5°C, kako je definisano u Pariskom sporazumu iz 2016. godine. Od usvajanja Pariskog sporazuma zaštita životne sredine i doprinos usporavanju klimatskih promena spadaju među prioritete svake odgovorne kompanije, te su energetska tranzicija i dekarbonizacija neizostavni deo svakog odgovornog biznisa.

Uzimajući u obzir navedeno, ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja UN nije moguće bez zajedničke akcije država, međunarodnih i nevladinih organizacija, pojedinaca, ali i kompanija koje svoj odnos prema najvažnijim globalnim pitanjima iskazuju i kroz svoje poslovanje.

U velikom broju država izveštavanje o održivom razvoju je zakonska obaveza, dok domaća regulativa u skladu sa Zakonom o računovodstvu, koji je stupio na snagu 2021. godine, predviđa zakonsku obavezu nefinansijskog izveštavanja za velika pravna lica i društva od javnog interesa koja zapošljavaju prosečno više od 500 zaposlenih. Takođe, pravna lica koja zapošljavaju više od 250 zaposlenih, imaju obrt veći od 150 miliona evra i najmanje 20 miliona evra neto imovine, imaju obavezu nefinansijskog izveštavanja za svoje dobavljače. Izveštaji o održivom razvoju predstavljaju najbolji način komunikacije kompanija sa zainteresovanim stranama, jer javnost stiče transparentan uvid u napore koje kompanije čine na polju razvoja biznisa, zaštite životne sredine, bezbednosti na radu, brige o zaposlenima, zajednici u kojoj posluju i društveno odgovornim aktivnostima. Radi dodatne potvrde da su objavljeni podaci u skladu sa realnim ostvarenjima, ove publikacije mogu biti verifikovane od strane nezavisnih revizorskih kuća, čime se doprinosi većem kredibilitetu i pouzdanosti izveštaja.

Razvoj biznisa i zaštita životne sredine

U skladu sa svojim strateškim opredeljenjem da doprinese ostvarenju globalnih ciljeva održivog razvoja, kompanija NIS sprovodi brojne projekte i inicijative kako bi doprinela napretku zajednice i ekonomskom rastu.

Tako je u 2024. godini NIS realizovao kapitalne investicije vredne 53,2 milijarde dinara, što je jedan od najambicioznijih investicionih ciklusa u istoriji kompanije. Sredstva su investirana u dalji razvoj tehnologija, nabavku moderne opreme, unapređenje pouzdanosti rada postrojenja, kao i povećanje energetske efikasnosti.

Ulaganja su realizovana u svim segmentima biznisa. Od posebne važnosti je realizovani kapitalni remont Rafinerije nafte Pančevo, najkompleksniji od njenog osnivanja. Kada je reč o istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, godinu je obeležila nabavka savremenih postrojenja i nove mehanizacije. Između ostalog, nabavljena su dva nova robotizovana bušaća postrojenja, nazvana po istaknutim domaćim naučnicima – „Tesla” i „Pupin”. U oblasti maloprodaje nastavljen je razvoj infrastrukture, u rad je pušteno još 10 novih ili rekonstruisanih objekata. U 2024. godini obavljena je i rekonstrukcija skladišta naftnih derivata u Nišu, uz izgradnju tri nova rezervoara od 5.000 m3.

energize.nis.rs

NIS je intenzivno ulagao i u obnovljive izvore energije. Sprovodeći zelenu agendu, u cilju smanjenja emisije ugljen-dioksida i globalnog zagrevanja, kompanija je izgradila solarne elektrane na 45 NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica. Proizvedena električna energija se najvećim delom koristi za potrebe benzinskih stanica, dok se manjim delom isporučuje u distributivnu mrežu. Tako je godišnja proizvodnja električne energije u solarnim elektranama na benzinskim stanicama porasla 20 puta u periodu 2022–2024. godine, dostigavši 1,46 miliona kWh. Sa dodatnih 30 solarnih elektrana koje se planiraju za 2025. godinu, ukupna godišnja proizvodnja će premašiti 2,5 miliona kWh, dok se smanjenje emisija CO2 u tom slučaju procenjuje na više od 2.500 tona godišnje.

Kompanija NIS brine o zaštiti životne sredine kroz različite projekte usmerene na strogo poštovanje najviših ekoloških standarda, efikasno i odgovorno korišćenje raspoloživih resursa i povećanje energetske efikasnosti. Dodatno, kompanija je postavila značajan cilj na polju zaštite životne sredine – smanjenje ugljeničnog intenziteta za 30 odsto do 2030. godine u odnosu na 2018. godinu.

Nastojanje kompanije da doprinese očuvanju životne sredine ogleda se i u činjenici da je tokom 2024. godine investirala gotovo 1,1 milijardu dinara u ekološke projekte. Treba imati u vidu da su ova izdvajanja značajno veća ako se uzmu u obzir i investicije u tehnologije čija primena doprinosi smanjenju štetnih uticaja na okolinu.

Društvena odgovornost

Jedan od prioriteta NIS-a u segmentu društvene odgovornosti i održivosti i u 2024. godini bila je podrška projektima u čijem fokusu su svi članovi društva, sa posebnim akcentom na decu i mlade, kao i podrška razvoju lokalne zajednice sa posebnom brigom za unapređenje zaštite životne sredine. NIS se ponovo istakao kao jedan od vodećih investitora u društveno odgovorne projekte u Srbiji u koje je, zajedno sa podrškom profesionalnom sportu, u 2024. godini uloženo 481,1 milion dinara.

U želji da pruži podstrek u korišćenju obnovljivih izvora energije u lokalnim zajednicama, NIS je prva kompanija u Srbiji koja je samostalno sprovela i finansirala konkurs namenjen izgradnji solarnih elektrana na objektima ustanova od javnog značaja u 13 partnerskih gradova i opština širom naše zemlje. Za ove potrebe, NIS je u okviru programa „Zajednici zajedno“ prošle godine izdvojio 144,5 miliona dinara. Ovi projekti omogućavaju da 40 ustanova koje posluju u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture i sporta, samostalno proizvode „zelenu“ električnu energiju, doprinoseći na taj način postizanju višeg standarda održivosti i odgovornom odnosu prema prirodnim resursima.

Klub volontera kompanije, koji je ujedno i jedan od najvećih korporativnih volonterskih klubova u zemlji, budući da broji gotovo 2.000 članova, nastavio je sa realizacijom brojnih akcija. Samo tokom 2024. godine, u cilju kreiranja humanijeg društvenog ambijenta i postizanja višeg nivoa socijalne i ekološke odgovornosti, članovi Kluba volontera NIS-a donirali su zajednici više od 600 sati volonterskog rada.

energize.nis.rs

Kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji, NIS je nastavio i sa naporima da poveća zadovoljstvo zaposlenih i unapredi sistem profesionalnih obuka. U 2024. godini, u saradnji sa eksternim partnerima, organizovane su 4.703 obuke na kojima je učestvovalo ukupno 13.343 polaznika.

U skladu sa sloganom „Budućnost na delu“, NIS nastavlja da ulaže u projekte koji dodatno modernizuju biznis dok istovremeno jačaju zaštitu životne sredine i menjaju nabolje život zajednice.



Izvor: Portal Energize.