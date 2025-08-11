ZA DRUGI ROK 4.325 MESTA: Na Univerzitet u Beogradu upisana 10.984 brucoša

POSLE održanog prvog upisnog roka na fakultete Univerziteta u Beograd upisana su 10.984 brucoša (7.592 na budžet i 3.392 samofinansirajuća). Za drugi upisni rok preostalo ukupno 4.325 mesta (2.210 na budžetu i 2.115 samofinansirajućih), saopštio je UB.

Foto: N. Živanović

Kako je navedeno u saopštenju UB, najveće interesovanje je vladalo za studijske programe iz IT sektora, medicinskih nauka i za arhitekturu, a kao i prethodnih godina najtraženiji indeks je bio za Psihologiju na Filozofskom fakultetu (461 kandidat za 116 mesta - 3,98 kandidata na jedno mesto).

U školskoj 2025/26. godini planirano je da se na 106 studijskih programa upiše 15.248 studenta (9.745 na budžet i 5.503 samofinansirajuća) na osnovne i integrisane akademske studije i na dva studijska programa osnovnih strukovnih studija 50 studenata (samofinansirajućih).

Po programu afirmativnih mera (studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti) upisana su 72 studenta.

Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, dok su na 15 studijskih programa popunjena budžetska mesta i preostalo je mesta samo na samofinansiranju za drugi upisni rok. Na tri studijska programa nema upisanih studenata posle prvog upisnog roka.

- Sa posebnom pažnjom smo pratili upis na nastavničke studijske programe, imajući u vidu evidentan pad interesovanja poslednjih godina za upis na ove studijske programe i Platformu za poboljšanje položaja nastavničkih fakulteta koju je usvojio Senat Univerziteta u martu 2023.godine- navedeno je u saopštenju. - Alarmantna je situacija za nastavnike fizike (jedan upisani), hemije (šest upisanih) i geografije (devet upisanih).

Podseća se da je prošle godine u prvom upisnom roku upisano 11.522 studenta (7730 budžet i 3792 samofinansiranje).

Drugi upisni rok koji počinje prijavljivanjem kandidata od 1. septembra.

Studijski programi koji su popunili sva mesta u prvom upisnom roku su Arhitektonski fakultet, FON Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment i organizacija, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnika i računarstvo, Šumarski fakultet -Pejzažna arhitektura, Ekonomski fakultet Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika, Fakultet političkih nauka Međunarodne studije, Filozofski fakultet -Psihologija, Pedagogija i Andragogija, FASPER Logopedija, Medicinski fakultet Medicina, Stomatološki fakultet Integrisane studije stomatologije, Stomatološki fakultet Zubni tehničar protetičar, Farmaceutski fakultet Farmacija - medicinska biohemija i Biološki fakultet Molekularna biologija i fiziologija.

Studijski programi koji su popunili budžetska mesta u prvom upisnom roku su Elektrotehnički fakultet - Softversko inženjerstvo, Građevinski fakultet - Građevinarstvo, Mašinski fakultet - Informacione tehnologije u mašinstvu i Mašinsko inženjerstvo, Pravni fakultet - Pravo, Fakultet političkih nauka - Politikologija, Fakultet političkih nauka -Novinarstvo, Fakultet bezbednosti -Studije nauka bezbednosti, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača - Obrazovanje učitelja, FASPER Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u razvoju i Defektologija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Fizičko vaspitanje i sport, Fakultet veterinarske medicine - Veterinarska medicina, Farmaceutski fakultet - Farmacija i Geografski fakultet - Turizmologija.

