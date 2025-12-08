VIŠE od 2,3 miliona civila bilo je primorano da napusti stalno mesto prebivališta. Od 2014. godine pa do ujedinjenja DNR i LNR sa Rusijom broj stanovnika se smanjio sa 6,5 na 4,5 miliona usled iseljavanja, pada nataliteta i povećanja smrtnosti, naglasili su u tužilaštvu.

Skoro pet hiljada civila je poginulo, a više od 18.500 hiljada ih je stradalo zbog kriminalnih naređenja rukovodstva Ukrajine u Donbasu od aprila 2014. godine, saopštili su za TASS iz pres-službe Generalnog tužilaštva Rusije.

"Kao rezultat ukrajinskih kaznenih operacija poginulo je skoro pet hiljada civila, povređeno je više od 18,5 hiljada ljudi, ranjeno je više od 13.500 hiljada ljudi, od kojih je 1.275 maloletno. Delimično ili potpuno je uništeno više od 153.000 objekata civilne infrastrukture, uključujući oko 138.000 stambenih kuća, 1.565 obrazovnih i 847 zdravstvenih organizacija i ustanova, 1.403 objekta socijalne namene, proizvodnih i trgovinskih preduzeća, najmanje 11.400 objekata komunalne i vitalne infrastrukture, 505 ustanova kulture i sportskih objekata, 205 verskih objekata", naveli su u tužilaštvu.

Posledica toga je ozbiljna ekonomska šteta, a došlo je do potiskivanja ključnih elemenata kulture, religije i tradicija stanovnika Donjecke i Luganske Narodne Republike. Osim toga, prestao je rad industrijskih kapaciteta, uključujući i ključna gradska preduzeća, što je dovelo do rasta nezaposlenosti i pada životnog standarda.

"Više od 2,3 miliona civila bilo je primorano da napusti stalno mesto prebivališta. Od 2014. godine pa do ujedinjenja DNR i LNR sa Rusijom broj stanovnika se smanjio sa 6,5 na 4,5 miliona usled iseljavanja, pada nataliteta i povećanja smrtnosti", naglasili su u tužilaštvu.

U predmetu se kao optuženi vodi 41 lice iz redova političkog i vojnog rukovodstva Ukrajine.

"U Generalnom tužilaštvu Rusije odobrena je optužnica u krivičnom postupku protiv najvišeg političkog i vojnog rukovodstva Ukrajine", naveli su u pres-službi.

Optužbe u odsustvu su iznete protiv Arsena Avakova, Ivana Bakanova, Andreja Bogdana, Jegora Božoka, Vladislava Buhareva, Viktora Gvozdja, Alekseja Gončaruka, Vasilija Gricaka, Vladimira Grojsmana, Alekseja Danilova, Aleksandra Daniljuka, Valerija Jevdokimova, Andreja Jermaka, Andreja Zagorodnjuka, Valerija Zalužnog, Olega Ivaščenka, Igora Klimenka, Mihaila Kovalja, Valerija Kondratjuka, Vasilija Krutova, Mihaila Kucina, Nikolaja Litvina, Aleksandra Litvinenka, Borisa Ložkina, Vasilija Maljuka, Denisa Monastirskog, Viktora Muženka, Sergeja Najeva, Valentina Nalivajčenka, Andreja Parubija, Sergeja Pašinskog, Stepana Poltoraka, Petra Porošenka, Igora Rajnina, Aleksandra Sirskog, Andreja Tarana, Aleksandra Turčinova, Rustema Umerova, Ruslana Homčaka, Denisa Šmigalja i Arsenija Jacenjuka.

"Oni se u odsustvu optužuju po članu 357 Krivičnog zakonika RF (genocid)", istakli su u Generalnom tužilaštvu. Svima je podignuta međunarodna poternica, a Basmanji sud u Moskvi im je u odsustvu odredio meru pritvora.

Kako je navelo tužilaštvo, u krivičnom postupku su izvršene sve istražne radnje koje je moguće sprovesti u odsustvu optuženih, a krivični predmet upućen je na razmatranje u Vrhovni sud Donjecke Narodne Republike.

(RT Balkan)