CRVENA ZVEZDA IDE U ZAGREB! Žreb je tako odlučio, sledi istorijsko gostovanje crveno-belih

Crvena zvezda mora u Zagreb.

Foto: ATA images

Odbojkaši Crvene zvezde igraće u šesnaestini finala Kupa izazivača 2026 protiv zagrebačke Mladosti, i to u Domu odbojke „Bojan Stranić“ u Zagrebu u četvrtak, 11. decembra od 20 časova.

Revanš meč će se odigrati u utorak, 6. januara u pet popodne u dvorani „Profesor dr Branislav Pokrajac“ u Beogradu, na Banjici.

Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija 3 boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko posle dva meča obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.

Crvena zvezda će, ukoliko eliminiše Mladost, u osmini finala (21. i 28. januar) igrati protiv pobednika dvomeča između Štipa iz Severne Makedonije i Alijanc Milana iz Italije, za koji igra Nemanja Mašulović.

