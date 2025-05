MESTA ZA 10.902 UČENIKA: Raspisan konkurs za smeštaj u đačke domove

MINISTARSTVO prosvete raspisalo je konkurs za prijavljivanje za smeštaj u učeničkim domovima.

Foto M. Anđela

Mesta ima za 10.902 učenika. Prijavljivanje kandidata u prvom roku je od 7. do 18. jula. Oni koji ne budu primljeni u prvom krugu, mogu konkurisati na presotala slobodna mesta u do 21. do 26. avgusta.