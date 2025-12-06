DRAŽEN ŽIVKOVIĆ: "Niko od urednika nije odgovarao za laž da je na protestima u Valjevu umro dečak, a Nešićevoj brane da radi"

GLAVNA urednica portala "Novosti", Andrijana Nešić, bila je gost jutarnjeg programa na TV Pink gde je komentarisala presudu koja joj je doneta, a koja obuhvata da se godinu dana ne može baviti svojim poslom, kao i novčanu kaznu od 450.000 dinara. Sve se desilo zbog njenog izveštavanja i mišljenja koje se nije dopalo advokatu Zdenku Tomanoviću koji je podneo tužbu.

Foto: Printscreen/TV Pink

Pisali smo o brojnoj podršci koju je naša urednica dobila sa različitih strana, od značajnih intelektualaca i funkcionera, a tokom jutarnjeg programa, u program se uključio i Dražen Živković, glavni urednik portala "Borba", koji je dao svoje viđenje cele situacije i izrazio žaljenje što je došlo do presude.

- Žao mi je što je došlo do takve presude, ali očigledno da je nešto ovakvo moralo da se desi da i onom malom broju ljudi koji nije verovao u celu onu priču koja se priča poslednjih godinu dana da se uveri da Srbija stvarno živi diktaturu, ali ne diktaturu čoveka kojega označavaju kao najvećeg diktatora na Balkanu nego od nekih sasvim drugih ljudi - kazao je Živković.

On je dalje naglasio da Aleksandar Vučić koji je proglašen za najvećeg dikatora nikada nije tužio nijednog novinara koji je rekao uvrede na njegov račun.

- Vrlo je interesantno i zanimljivo da Aleksandar Vučić koji je proglašen za najvećeg diktatora regiona u istoriji diktatura nikada nije tužio nijednoga novinara, nikad nije podnesena nijedna tužba protiv bilo koga koji je nešto rekao na njegov račun, a čuli smo mnogo ogavnih i ružnih stvari na njegov račun koje nemaju veze sa politikom nego imaju veze sa dehumanizacijom i diskreditacijom jednog čoveka. I sada imamo ovu situaciju koju imamo gde se dešava ovakva presuda za koju je termin sramna mali, ali on pokazuje i ogoljava kompletnu ovu situaciju apsolutno do kraja da jednostavno vi živite u sistemu u kojem je nekim ljudima koji se predstavljaju kao opozicija dozvoljeno sve - naveo je Živković.

Njegovo mišljenje je da sud radi po diktatu opozicije i da je poruka koju oni žele da pošalju kontradiktorna.

- Zamislite sud koji radi po diktatu ljudi koji podržavaju i koji su opozicija. Imate situaciju da niko od urednkka nije odgovarao čak ni usmeno za objavljenu laž da je preminuo dečak u Valjevu nakon protesta. Niko od novinara nije odgovarao ni za laž da je prebijena studentkinja u policijskoj stanici. Niko nije odgovarao za laž o zvučnom topu. Poruka koju oni žele da pošalju je kontradiktorna, odnosno vraća se njima kao bumerang. Njihova je namera bila da ko god nešto ružno pomisli, ne napiše o njima da mora da snosi zakonske konsekvence, a u stvari su na ovaj način samo ogolili da sve ono što pričaju o sistemu u Srbiji koji je zločinački i diktatorski u odnosu na njih da je ovo najdemokratskija vlast u istoriji Srbije - rekao je.

Zatim se osvrnuo na to da nema nijednog novinara koji je kažnjen sa drugog pola, a postoji represija prema novinarima sa druge strane.

- Nemate nijednog novinara koji je kažnjen sa drugog pola, a imate represiju prema novinarima sa ove druge strane. I šta znači presuda, zabraniti nekome da se bavi poslom kojim se bavi?! To nikad u istoriji nije bilo. U redu novčana kazna, mada ni to nije u redu. Vi ste rekli tokom emisije da je Zdenko Tomanović kredibilan advokat. Šta to znači? Jer sutra ako Andrijana podnese kontratužbu protiv njega sud treba da presudi da on treba da prestane da se bavi advokaturom. To je katastrofa. To je najveća moguća cenzura koja postoji - podvukao je Živković.