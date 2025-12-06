PRENOS, SRBIJA - CRNA GORA: Šta se ovo dešava?!

Srbija i Crna Gora se bore za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva za rukometašice, a prenos možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

Screenshot: RTS

Srbija - Crna Gora 6:10

28' - Kompletirale su redove naše, posle greške u napadu doživel da isto učine i suparnice, a onda zbog držanja Cvijiećeve biva isključena crnogorska igračica Džaferović - uz penal. Jovana jovović daje pogodak iz sedmerca - 6:10.

26' - Garovićeva greši u napadu, a Atinžre posle devet odbrana - daje gol Srbiju preko celog terena - 5:10. Neverovatno...

25' - Isključenje je, nakon gola Cvijićeve (koji je poništen!), dosuđeno Jovani Skrobić zbog visoko podignutog lakta i udarca u lice suaprnice. Opet je 5:9, a Crna Gora ima dve igračice više - jednu još minut i po, a drugu puna dva minuta.

25' - Smanjio se broj "odsutnih" naših igračica, sada je samo jedna van terena u odnosu na standardno brojčano stanje, a Srpkinje to koriste da daju gol - 6:9 posle pogotka Dragane Cvijić. Sudije odlaze da pogledaju tu situaciju, da vide da li je tom prilikom bilo prekršaja, jer je jedna Crnogorka ostala da leži kada je Jovana Skrobić prošla pored nje.

25' - Šok za šokom. Posle odlične defanzive Srpkinja, Atinžreova ostvaruje devetu odbranu, a Sanja Radosavljević em pravi prekršaj za penalm em je i ona isključena. Srbija sa dve igračice manje. Srećom, prečka spasava naš nacionalni tim kod ovog sedmerca.

24' - Opet brani Armel Keli Atinžre. Nestvarna je danas na golu Crnogorki, nestvarna...

Armel Keli Atinžre, golman Crne Gore, na meču sa Srbijom / Screenshot: RTS

23' - Šteta... Garović je isključena, uz skrivljeni penal, a Crna Gora preko Vukčevićeve dolazi do 5:9 (i ima dva minuta igračicu više)

22' - Sanja Radosavljević daje gol sa levog krila! Samo tri razlike...

21' - Nova požrtvovanost ekipe Srbije u odbranu, nova dobra reakcija Risovićeve. I dalje smo u igri, i pored samo četiri gola...

Jovana Risović na meču Srbija - Crna Gora / Screenshot: RTS

20' - Nina Bulatović daje gol za Crnogorke, a Srbija potom ima sreće što posle šuta Garovićeve lopta odlazi našima. A u u novoj akciji Skrobićeva šutira pored mete... 4:8 je, a toliko ostaje i posle nove, treće odbrane Risovićeve (bio je u pitanju šut sa krila).

18' - Konačno vrlo dobra, agresina odbrana Srbije (koja je prilično promenila postavu na terenu). Crnogorke su 4 i po minuta bez pogotka, a Srpkinje pet i po minuta - i dalje je 3:7. A sada 4:7, jer iz svog četvrtog šuta prvi gol daje Jovana Skrobić

17' - Ulazi u igru Sara Garović, stiže do lopte (srećno, jer su naše bile izblokirane), ali i njoj brani Atinžreova. Sedma odbrana 36-godišnjakinje na golu Crne Gore.

16' - Greše jedne, pa onda i druge. A Matea Pletikosić još jednom pravi "pirutu" i iznuđuje penal. Sedmerac je izvela najbolja igračica Crne Gore Đurđina Jauković, a Jovana Risović je odbranila!

15' - Pletikosićeva posle sjajne "piruete" postiže gol za Crnogorke - 3:7. A potom jedan prilično oštar prekršaj nad Srpkinjama i ... sudije iz BiH odlaze da pregledaju snimak. Ipak, tvrde da nije bilo prekršaja, iako je Jovana Jovović dobila snažan udarac u glavu.

14' - Dragana Cvijić daje gol! Sa crte je poslala projektil u gori desni ugao gola rivalki. Crna Gora još dvadesetak sekundi brojčano slabija - 3:6.

13' - Konačno odbrana! Jovana Risović zaustavlja šut Džaferovićeve. Nova šansa da se smanji ovih -4.

12' - Jaukovićeva, jedna od najopasnijih igračica Crne Gore, je isključena. Nova dva minuta šanse za Srbiju da smanji zaostatak. Ali, Lazićevoj ispada lopta u napadu...

11' - Lazićeva greši u dodavanju, selektor Prades pokazuje s obe ruke da se ne srlja, da se igra polako. Zasad - bez uspeha. Na gol Srbije staje Jovana Risović.

10' - Lazić menja Skrobićevu na mestu levog beka, pa Srbija sad aigra sa dva srednja - Lazićevom i Janjuševićevom. A to donosi lepog proigravanja Dunje Radović, koja je na desnom krilu odmenila kapitenku - i dala gol, 2:6.

8' - Konačno "lepe vesti" sa terena. Em je Jovovićeva posle osam i po minuta igre dala prvi gol za Srbiju, em je Brnovićeva isključena. Ali... Sa igračicom manje Jaukovićeva daje gol, neverovatno - 1:6

7' - Nova odbrana Atinžreove, a onda greše u koracima suparnice, pa zatim još jedan intervencija neverovatne čuvarke mreže Crne Gore. I, zatim - novi pogodak Crnogorki, pa još jedna odbrana njenog golmana, istina uz pomoć dobrog bloka - 4:0 na isteku osmog minuta. A onda i 5:0, Tatjana Brnović daje pogodak i to lobom sa šest metara.

6' - Anđela Janjušević je iznudila penal, a sedmerac je izvela Katarina Krpež Šlezak, kapiten i... golman rodom iz Obale Slonovače, koja je do 2014. igrala za Francusku, Armel Keli Atinžre brani nogom.

5' - Pletikosićeva sjajno pogađa "sa zemlje" za tri razlike u korist crnogorske ekipe. Tajmaut traži srpski selektor Hoze Ignacio Prades Pons - 0:3 je na semaforu.

4' - Naše gube loptu. Novi neuspešan napad, četvrti minut se završava bez gola Srbije

3' - Jovović opet gađa isti ugao, Atinžre iznova brani. Na drugoj strani Nina Bulatović daje gol sa desnog krila - 0:2. Gordana Petković nije uspela da zaustavi taj udarac.

2' - Jovović je šutirala u levi gornji ugao odlazeći u desnu stranu, a golman Crne Gore Armel Keli Atinžre je odbranila. Dijana Trivić na drugoj strani daje brzo gol za Crnu Goru - 0:1

2' - Naše su se odbranile, ne dozvolivši šut rivalkama za skoro čitav minut njihovog napada.

1' - Utakmica je počela, crnogorska ekipa je krenula sa centra.

15.27 - Intonirana je crnogrska, a sada je na red došla srpska himna. A posle "Bože pravde", počeće meč.

Screenshot: RTS

15.25 - Posle pomenutog, više nego burnog završetka prethodne utakmice našeg državnog tima, ovoga puta ne sude Argentinke, već Amar i Dino Konjičanin, sudije iz Bosne i Hercegovine

15.24 - A sada izlaze i naše...

Screenshot: RTS

15.20 - U toku je predstavljanje ekipa. Najpre crnogorska izlazi na teren.

Uoči meča

Ženska rukometna reprezentacija Srbije ne samo da nije pobedila Farska Ostrva u 2. kolu druge faze Svetskog prvenstva (a konačan rezultat glasio je 31:31), nego su naše imale gol prednosti i loptu sedam sekundi pre kraja - i bile na sedam metara od mreže rivalki, a primile pogodak.

Izvinjavala se potom Svetska rukometna federacija zbog greške sudija, ali...

Na kraju, i nije ispalo najgore:

Crna Gora je izgubila od Nemica, pa zato u ovom odlučujućem meču njoj odgovara samo pobeda da bi se probila na drugo mesto na tabele, dok trenutno drugoplasiranoj Srbiji (koja ima bod više od Crnogorki) odgovara i nerešen ishod za prolazak u četvrtfinale.

A ko god od ovih ekipa da prođe u četvrtfinale, tamo će ga čekati neporaženi rival - o prvom mestu u grupi 4, sa kojom se "naša", grupa 2 ukršta, danas od 20.30 odlučuju Norveška i Brazil, koji dosad znaju samo za trijumfe. Pobedednik te grupe, igra sa drugoplasiranom selekcijom iz "naše", Srbijom ili Crnom Gorom.

