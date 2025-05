SUP LETI U HAMBURG: Studentski tim "Beoavia" predstavlja novu letelicu na prestižnom takmičenju

Studentski tim BEOAVIA sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na međunarodnom takmičenju New Flying Competition 2025, koje će se održati u avgustu u Hamburgu predstaviće bespilotnu letelicu SUP, projektovanu u skladu sa zahtevima visokih standarda avio-industrije.

Foto: Beoavia

Takmičenje NFC okuplja studente iz celog sveta sa ciljem da projektuju i razviju letelice budućnosti - energetski efikasne, aerodinamične i sposobne za izvođenje složenih manevara i nošenje tereta.

- Letelica SUP tima BEOAVIA biće prilagođena za dva glavna izazova - manevarski let i let izdržljivosti. Među zahtevima koje mora savladati su i "horizontalna osmica", manevar sa 3g opterećenjem, jedrenje, kao i let na minimalnoj i maksimalnoj brzini - kaže Daniel Sojčić, predsednik BEOAVIA-e. - "New Flying Competition" je za nas mnogo više od takmičenja. To je prilika da implementiramo principe moderne vazduhoplovne industrije u akademsko okruženje i kroz timski rad dođemo do inovativnog rešenja. Letelica SUP predstavlja krunu našeg inženjerskog znanja i zajedničkog truda.

Pripreme za takmičenje uključuju višemesečni razvoj koncepta, testiranje i optimizaciju dizajna, kao i simulacije različitih letnih režima. Projekat okuplja studente različitih tehničkih i prirodno-matematičkih usmerenja, koji svojim znanjem i entuzijazmom aktivno doprinose svakom segmentu razvoja.

BEOAVIA je neprofitno studentsko udruženje osnovano 2017. godine sa ciljem da okupi studente zainteresovane za vazduhoplovstvo i srodne oblasti. Tim se bavi istraživanjem, projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica i raketa za domaća i međunarodna takmičenja. Tokom prethodnih godina, tim je uspešno realizovao brojne projekte i učestvovao na takmičenjima širom Evrope.