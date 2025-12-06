ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

NOVI Zakon o bezbednosti u saobraćaju koji bi trebalo da bude završen do kraja ove godine, dok je njegovo usvajanje najavljeno za januar 2026. godine, donosi i nove "nevidljive" radare koji će pored novine - merenja prosečne brzine kretanja vozila, meriti i ostale prekršaje. Kako je najavljeno, kazne će automatski stizati i bez prisustva policije, dok vozači neće znati gde će se tačno nalaziti, čak ni "Viber grupe" neće moći da ih upozore.