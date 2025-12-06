Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

06. 12. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Novosti

Subota

15.00 Maritimo – Torense 1 (2,05)

16.30 Herenven – PSV 2&2+ (1,67)

18.00 Inter – Komo 1 (1,55)

18.30 Betis – Barselona 2 (1,75)

Ukupna kvota: 9,29

