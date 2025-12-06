ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
15.00 Maritimo – Torense 1 (2,05)
16.30 Herenven – PSV 2&2+ (1,67)
18.00 Inter – Komo 1 (1,55)
18.30 Betis – Barselona 2 (1,75)
Ukupna kvota: 9,29
