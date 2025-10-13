KARLO PONTI, SIN SOFIJE LOREN, I SRPSKI VIRTUOZ STRAHINJA MITROVIĆ OTVARAJU 57. BEMUS

BEOGRAD, 16. oktobar 2025 — Najstariji festival umetničke muzike u Srbiji, Beogradske muzičke svečanosti (BEMUS), svečano će biti otvoren u četvrtak, 16. oktobra u 20 časova u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

Foto: Promo

Prvu festivalsku noć obeležiće povratak Beogradske filharmonije na BEMUS, uz izvođenje programa koji simbolično spaja tradiciju, film i mladost. Na podijumu će biti ugledni italijanski maestro Karlo Ponti, sin legendarne Sofije Loren, svetski priznati dirigent sa bogatom internacionalnom karijerom, i mladi srpski kontrabasista Strahinja Mitrović, nova zvezda svetske klasične scene.

Na programu svečanog otvaranja nalaze se dela dva velikana italijanske umetnosti: „Simfonijski kapričo“ Đakoma Pučinija i dva remek-dela Nina Rote — „Divertimento končertante za kontrabas i orkestar“ i „Svita iz baleta La strada“, muzika koja je osvojila svet kroz saradnju sa Federikom Felinijem.

Strahinja Mitrović, prvi kontrabasista u istoriji koji je osvojio prestižnu Zlatnu medalju Guildhall škole u Londonu, ističe:

„Za mene je ogromna čast što u mom Beogradu otvaram jedan od najznačajnijih festivala u ovom delu Evrope. Nastupiti uz Beogradsku filharmoniju i maestra Karla Pontija je privilegija, ali i inspiracija da muzici dam sve od sebe. Pozivam publiku da dođe na koncert i zajedno sa nama doživi čaroliju Pučinija i Rote, jer muzika ima moć da nas ujedini i inspiriše.

Foto: Promo

Program 57. BEMUS-a (16–25. oktobar)

16. oktobar, Kolarac – Otvaranje: Beogradska filharmonija, dirigent Karlo Ponti, solista Strahinja Mitrović (Pučini, Rota)

17. oktobar, Kolarac – Vojvođanski simfonijski orkestar, dir. Aleksandar Marković, sol. Andrej Gugnjin (Rahmanjinov, Berlioz)

18. oktobar, Kolarac – Maksim Vengerov i Polina Osetinskaja (Šostakovič, Šubert, Brams)

19. oktobar, Kolarac – Avi Avital trio: muzičko putovanje Mediteranom

20. oktobar, Kolarac – Foaje – Miloš Čolović, sekstet i novi album To the beat of my footstep

21. oktobar, Dom vojske – Simfonijski orkestar „Stanislav Binički“, dir. Dejan Savić, sol. Luiđi Borzilo (Šubert, Betoven, Mendelson)

22. oktobar, Ložionica – Third Coast Percussion (20 godina, dobitnici Gremija)

23. oktobar, Kolarac – Aleksandar Madžar: maratona dela Ravela (150 godina od rođenja)

24. oktobar, Ložionica – Kamerata Novi Sad i Benjamin Šmid (Mocart, Šubert, Berger, Brajnšmid)

25. oktobar, Kolarac – Zatvaranje: Simfonijski orkestar i muški hor RTS-a, dir. Srboljub Dinić, sol. Kvonsu Džon (List, Faust simfonija)

Praktične informacije

Ulaznice za sve koncerte 57. BEMUS-a dostupne su na blagajnama Ticket Visiona i onlajn na tickets.rs

Festival organizuje CEBEF, uz podršku Grada Beograda, Ministarstva kulture Republike Srbije, Italijanskog instituta za kulturu i brojnih partnera.