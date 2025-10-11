ODLAZAK SLAVNE GLUMICE: Umrla Dajana Kiton u 79. godini
DAJANA Kiton je preminula u 79. godini.
Strani mediji potvrdili su da je legendarna glumica preminula u Kaliforniji. Detalji o uzroku smrti za sada nisu poznati, a porodica je zatražila privatnost u ovom trenutku, prema navodima portparola.
Keaton je postala poznata sedamdesetih godina zahvaljujući ulozi u filmovima Kum i saradnji sa rediteljem Vudijem Alenom. Dobitnica je Oskara za najbolju glumicu za film Eni Hol iz 1977. godine. Tokom duge karijere glumila je i u filmovima poput Klub bivših žena, sarađivala više puta sa rediteljkom Nensi Majers i igrala u franšizi Književni klub.
Glumica je rođena 1946. godine u Los Anđelesu kao Dajan Hol i bila je najstarije od četvoro dece. Otac joj je bio građevinski inženjer, dok je majka bila domaćica.
Ipak, Dajana je verovala da je njena majka sanjala o nečem većem. „U dubini duše, verovatno je želela da bude zabavljač na neki način. Pevala je. Svirala je klavir. Bila je prelepa. Bila je moj najveći oslonac“, rekla je za People 2004. godine.
(Kurir)
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)