ODLAZAK SLAVNE GLUMICE: Umrla Dajana Kiton u 79. godini

DAJANA Kiton je preminula u 79. godini.

Foto: Printskrin ABC

Strani mediji potvrdili su da je legendarna glumica preminula u Kaliforniji. Detalji o uzroku smrti za sada nisu poznati, a porodica je zatražila privatnost u ovom trenutku, prema navodima portparola.

Keaton je postala poznata sedamdesetih godina zahvaljujući ulozi u filmovima Kum i saradnji sa rediteljem Vudijem Alenom. Dobitnica je Oskara za najbolju glumicu za film Eni Hol iz 1977. godine. Tokom duge karijere glumila je i u filmovima poput Klub bivših žena, sarađivala više puta sa rediteljkom Nensi Majers i igrala u franšizi Književni klub.

Glumica je rođena 1946. godine u Los Anđelesu kao Dajan Hol i bila je najstarije od četvoro dece. Otac joj je bio građevinski inženjer, dok je majka bila domaćica.

Ipak, Dajana je verovala da je njena majka sanjala o nečem većem. „U dubini duše, verovatno je želela da bude zabavljač na neki način. Pevala je. Svirala je klavir. Bila je prelepa. Bila je moj najveći oslonac“, rekla je za People 2004. godine.

(Kurir)