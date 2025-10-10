OBJAVLJENA SABRANA DELA MILORADA PAVIĆA:Izdavački poduhvat KCV Miloš Crnjanski i Narodsne biblioteke Srbije

OBJAVLjIVANjEM knjiga „Jezičko pamćenje i pesnički oblik”, „Istorija, stalež i stil” i „Roman kao država i drugi ogledi”, završen je trogodišnji kapitalni projekat objavljivanja sabranih književnoistorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića koji su realizovali Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski” iz Novog Sada i Narodna biblioteka Srbije iz Beograda.

FOTO: KCV Milos Crnjanski i Vikipedija

Izuzetno značajne knjige iz oblasti teorije i istorije književnosti Milorada Pavića nisu objavljivane proteklih 40 godina, a sada su i prvi put sveobuhvatno objavljene. Ukupno devet knjiga, podeljenih u tri kola, sada su dostupne javnosti.

Prvo kolo: „Istorija srpske književnosti baroknog doba”, „Istorija srpske književnosti klasicizma” i „Istorija srpske književnosti predromantizma” (2023);

Drugo kolo: „Vojislav Ilić, njegovo vreme i delo”, „Gavril Stefanović Venclović” i „Vojislav Ilić i evropsko pesništvo” (2024);

Treće kolo: „Jezičko pamćenje i pesnički oblik”, „Istorija, stalež i stil” i „Roman kao država i drugi ogledi” (2025);

Milorad Pavić je jedan od najvažnijih srpskih književnih istoričara 20. veka, o čemu svedoče njegovi brojni novi uvidi u zaboravljene pisce i epohe naše literarne baštine koji su prihvaćeni i visoko vrednovani u nauci o srpskoj književnosti. Ponovno izdanje ovih radova svakako predstavlja značajan doprinos domaćoj i evropskoj akademskoj zajednici, gde oni imaju status obavezne (ili, shodno predmetu, sekundarne) literature, ali i kompletnijem uvidu u stvaralaštvo jednog od najznačajnijih književnika poslednjih decenija 20. i početka 21. veka.

Objavljivanje „Književnoistorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića” nije podrazumevalo njihovo puko reizdanje već i priređivanje tekstova po savremenim tekstološkim načelima, prateću naučnu literaturu uključujući i bibliografsko-recepcijska izučavanja tih dela od njihovog prvog objavljivanja do danas.

Priređivač i urednik „Književnoistorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića” je Pavićev dugogodišnji najbliži saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu prof. emeritus dr Sava Damjanov.

Otkrijmo samo da knjiga „Roman kao država” sadrži „nekoliko autopoetičkih zapisa”, a počinje Pavićevim zapisom „Autobiografija”:

„Ja sam pisac već dve stotine godina. Daleke 1766. jedan Pavić je objavio u Budimu svoju zbirku pesama i otada se smatramo spisateljskom porodicom. Rođen sam 1929. na obali jedne od četiri rajske reke u 8 i 30 časova...”

Zadovoljstvo je saznati direktno od pisca da je on do 1984. godine i objavljivanja „Hazarskog rečnika”, bio najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a od te godine nadalje najčitaniji, kao i da su mu knjige, na njegovo zaprepašćenje, do sada prevedene oko sto puta na razne jezike. „Ukratko, ja nemam biografiju. Imam samo bibliografiju”, rekao je Pavić.

PROMOCIJA NA SAJMU KNjIGA

NA predstojećem 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga biće promovisana Sabrana „Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića” na štandu Narodne biblioteke Srbije, u petak, 31. oktobra u 12 sati.