SVETISLAV GONCIĆ SELEKTOR 71. STERIJINOG POZORJA: Upravni odbor manifestacije doneo odluku

UPRAVNI odbor Sterijinog pozorja na današnjoj sednici, imenovao je Svetislava Goncića za selektora 71. Sterijinog pozorja, koje će se u Novom Sadu održati od 26. maja do 3. juna naredne godine.

FOTO: Lična arhiva

Svetislav Bule Goncić, rođen je 5. maja 1960. u Kladovu. Osnovnu školu „Banović Strahinja“ i Petu beogradsku gimnaziju završio je u Beogradu. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Minje Dedića 1982. godine, i stalni je član ansambla Pozorišta Atelje 212 od 1983. (glumac-prvak).

U njegovoj biografiji je i podatak da je bio predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije od 1996. do 1998., zatim direktor Pozorišta na Terazijama od 1998. do 2000. Na čelu teatra Vuk (Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić“) od 2015. do 2022.

Goncić je bio i predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu od 2020. do 2021. godine., a zatim i v.d. upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu od 2021. i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu od novembra 2022. do jula 2025.

Igrao je u brojnim predstavama : Atelje 212: Propast carstva srpskog (Nejaki Uroš), Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina (Vojnik Ivan Čonkin), Totovi (Major), Maj nejm iz Mitar (Veljko), Priče iz bečke šume (Papa), Mravlji metež (Taša Haračlija), Iza kulisa (Gari), Tri verzije života (Anri), Dvije (Emil), Ranjeni orao (Nenad Aleksić), Terapija (Slepac, Gay 2), Gospodin (Gospodin), Sedam i po (Primož, Rajković), NLO (Viktor Rizengevič);

BDP: Bubnjevi u noći (Bertold Breht), Diplomac (Gospodin Bredok); SKC: Prosjačka opera (Meki nož), Dr Džekil i Mr Hajd (Hajd);

Pozorište „Boško Buha“: Put oko sveta (Jovanča); Pozorište na Terazijama: Neki to vole vruće (Dafne), Volim svoju ženu (Vali), Golje (Policajac), Spusti se na Zemlju (Ip Bi), Na slovo, na slovo (Mića), Brodvejske vragolije (Čovek)...

Pozorišne režije: Dr Džekil i Mr Hajd (SKC), Dama sa kamelijama (BDP)...

Ostvario je uloge u više od 80 filmova i tv serija kao što su: Živeti kao sav normalan svet, Šećerna vodica, Lager Niš, Oktoberfest, Cirkus Kolumbija, Istine i laži, Na slovo na slovo, Selo gori a baba se češlja, Naša mala klinika, Džandrljivi muž, Srećni ljudi, Brod plovi za Šangaj, Aleksa Šantić, U ime zakona, Gospođa ministarka, Salaš u malom ritu, Zimovanje u Jakobsfeldu, Kamiondžije…

Autor je i više dokumentarnih filmova - „Strategija iluzije“, 2005, „Trajanje“, 2006.

Nagrađivan je Grand Prix Festivala u Nišu „Ćele kula“ 1982. godine, nagrada „Ćuran“ na Danima komedije u Jagodini za ulogu Dafne u predstavi „Neki to vole vruće“, Nagrada grada Beograda za 2019. godinu za pozorišno stvaralaštvo.