OD NOVOG SADA DO VRANJA: Festival ruskog filma u Srbiji

07. 10. 2025. u 17:34

FESTIVAL ruskog filma u Srbiji (organizator - ROSKINO uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije) biće održan od 9. do 12. oktobra 2025. godine u Beogradu, Novom Sadu, Vranju, Pirotu i Nišu.

ОД НОВОГ САДА ДО ВРАЊА: Фестивал руског филма у Србији

Foto: Piksabej

U okviru nekomercijalnih prikaza gledaocima će biti predstavljeno pet filmova:

„Bremenski muzičari“ (2023. godina, režija: Aleksej Nužni) je porodični muzički film-bajka po motivima poznatog sovjetskog crtanog filma. Lutajući umetnici – Trubadur, Pas, Mačka, Magarac i umišljeni Petao – spremaju se da izvrše novi podvig. Kao prvo, treba da nasmeju kraljevu kći zbog čega im predstoje opasne avanture. 

„Junski pelin“ (2024. godina, režija: Julija Bočarova) je dokumentarni film koji priča o snazi duha i dečijoj hrabrosti u vreme Velikog Otadžbinskog rata.

„Nije bio na spisku“ (2025. godina, režija: Sergej Korotajev) je ratna drama po istoimenoj priči Borisa Vasiljeva o poručniku Nikolaju Plužnjikovu, koji je ostao da brani do poslednjeg daha legendarnu tvrđavu u Brestu u borbi sa fašistima.  

„Mesečuljak. Povratak kući“ (2024. godina, režija: Konstantin Bronzit) je animirani film o vanzemaljcu koji je snimljen po motivima popularne crtane serije „Mesečuljak i njegovi prijatelji“ od autora dva puta nominovanog za Oskara. 

„Muke po Mateju“ (2023. godina, režija Sergej Iljin) je romantična komedija koja priča o ljubavi đakona Mateja i prkosne slikarke Agate. 

RASPORED:
 
Beograd, bioskop MTS Dvorana
9. oktobar, 18:30 – «Nije bio na spisku»;
10 oktobar, 19:00 – «Muke po Mateju»;
11. oktobar
10:00 – «Bremenski muzičari»;
13:00 – «Mesečuljak. Povratak kući»;
18:00 – «Junski pelin».
 
Novi Sad, bioskop Arena Cineplex
10. oktobar, 18:30 – «Junski pelin»;
11. oktobar
12:00 – «Mesečuljak. Povratak kući»;
15:00 – «Nije bio na spisku»;
18:00 – «Muke po Mateju»;
12. oktobar, 16:00 – «Bremenski muzičari».
 
Niš, Niški kulturni centar
9. oktobar, 19:00 – «Muke po Mateju»;
10. oktobar, 19:00 – «Junski pelin»;
11. oktobar, 19:00 – «Nije bio na spisku».
 
Pirot, Dom kulture Pirot
10. oktobar, 21:00 – «Bremenski muzičari»;
11. oktobar, 21:00 – «Nije bio na spisku»;
12. oktobar, 21:00 – «Muke po Mateju».
 
Vranje, Pozorište „Bora Stanković“
10. oktobar, 12:00 – «Mesečuljak. Povratak kući».

