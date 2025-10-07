OD NOVOG SADA DO VRANJA: Festival ruskog filma u Srbiji

FESTIVAL ruskog filma u Srbiji (organizator - ROSKINO uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije) biće održan od 9. do 12. oktobra 2025. godine u Beogradu, Novom Sadu, Vranju, Pirotu i Nišu.

Foto: Piksabej

U okviru nekomercijalnih prikaza gledaocima će biti predstavljeno pet filmova:

„Bremenski muzičari“ (2023. godina, režija: Aleksej Nužni) je porodični muzički film-bajka po motivima poznatog sovjetskog crtanog filma. Lutajući umetnici – Trubadur, Pas, Mačka, Magarac i umišljeni Petao – spremaju se da izvrše novi podvig. Kao prvo, treba da nasmeju kraljevu kći zbog čega im predstoje opasne avanture.

„Junski pelin“ (2024. godina, režija: Julija Bočarova) je dokumentarni film koji priča o snazi duha i dečijoj hrabrosti u vreme Velikog Otadžbinskog rata.

„Nije bio na spisku“ (2025. godina, režija: Sergej Korotajev) je ratna drama po istoimenoj priči Borisa Vasiljeva o poručniku Nikolaju Plužnjikovu, koji je ostao da brani do poslednjeg daha legendarnu tvrđavu u Brestu u borbi sa fašistima.

„Mesečuljak. Povratak kući“ (2024. godina, režija: Konstantin Bronzit) je animirani film o vanzemaljcu koji je snimljen po motivima popularne crtane serije „Mesečuljak i njegovi prijatelji“ od autora dva puta nominovanog za Oskara.

„Muke po Mateju“ (2023. godina, režija Sergej Iljin) je romantična komedija koja priča o ljubavi đakona Mateja i prkosne slikarke Agate.

RASPORED:



Beograd, bioskop MTS Dvorana

9. oktobar, 18:30 – «Nije bio na spisku»;

10 oktobar, 19:00 – «Muke po Mateju»;

11. oktobar

10:00 – «Bremenski muzičari»;

13:00 – «Mesečuljak. Povratak kući»;

18:00 – «Junski pelin».



Novi Sad, bioskop Arena Cineplex

10. oktobar, 18:30 – «Junski pelin»;

11. oktobar

12:00 – «Mesečuljak. Povratak kući»;

15:00 – «Nije bio na spisku»;

18:00 – «Muke po Mateju»;

12. oktobar, 16:00 – «Bremenski muzičari».



Niš, Niški kulturni centar

9. oktobar, 19:00 – «Muke po Mateju»;

10. oktobar, 19:00 – «Junski pelin»;

11. oktobar, 19:00 – «Nije bio na spisku».



Pirot, Dom kulture Pirot

10. oktobar, 21:00 – «Bremenski muzičari»;

11. oktobar, 21:00 – «Nije bio na spisku»;

12. oktobar, 21:00 – «Muke po Mateju».



Vranje, Pozorište „Bora Stanković“

10. oktobar, 12:00 – «Mesečuljak. Povratak kući».