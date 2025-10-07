Kultura

BORINI POZORIŠNI DANI:Saopšteno koje će predstave učestvovati na 45.festivalu

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

07. 10. 2025. u 17:27

Pod sloganom “Smeh, tišina, istina i još ponešto“ u vranju će održazti jedan od najprestižnijih srpskih pozorišnih festivala „Borini pozorišni dani“ od 21. do 28. oktobra.

Foto: J.S.

Ovogodišnji selektor  dr Miroslav Miki Radonjić, obrazložio je koje je predstave selektovao za ovogodišnji festival uz objašnjenje da je pogledao četrdesetak najaktuelnijih predstava iz zemlje i regiona.

Glumci vranjskog tetra privode kraju rad na predstavi “Proslava“ koja će premijerno biti izvedena 21, oktobra čime će zvanično početi Borini pozorišni dani, ali i simbolično obeležiti obeležiti Dan pozorišta.

Publika u Vranju o d 21. do 28. oktobra moći će da pogleda predstavu . „Udovica živog čoveka“, tekst i režija: Dušan Kovačević, Zvezdara teatra iz Beograda, zatim  „Razbijeni krčag“, tekst: Hajnrih fon Klajst, režija: Tatjana Mandić Rigonat, Narodng pozorišta Republike Srpske iz  Banjaluke, predstavu  „Narodni poslanik“, tekst: Branislav Nušić, režija: Egon Savin, Makedonskog narodnog pozorišta iz  Skoplja. Na repertoaru festivala je i predstava „Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu)“, tekst: Biljana Srbljanović, režija: Anrej Nosov, Narodnog pozorištea Beograd., kao i predstava  „Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić“, tekst: Milivoje Mlađenović, režija: Sonja Petrović, Gradskog pozorišta „Semberija“ iz Bijeljine i  „Ućutkivanje Sokrata“, tekst: Hauard Brenton, režija: Nebojša Bradić, Bitef teatra Beograd i Centtra za kulturu Tivat. U skladu sa propozicijama festivala, sedma predstava u selekciji u takmičarskom delu je predstava koja će otvoriti festival i tada biti premijerno izvedena  „Festen“ („Proslava“), Tomas Vinterberg i Mogens Rukov, adaptacija: Bojan Tasić, režija: Marko Torlaković, Pozorišta „Bora Stanković“ iz Vranja.

I ove godine biće dodeljene tradicionalne nagrade, a o nagrađenima će odlučivati stručni žiri i publika.

