BORINI POZORIŠNI DANI:Saopšteno koje će predstave učestvovati na 45.festivalu
Pod sloganom “Smeh, tišina, istina i još ponešto“ u vranju će održazti jedan od najprestižnijih srpskih pozorišnih festivala „Borini pozorišni dani“ od 21. do 28. oktobra.
Ovogodišnji selektor dr Miroslav Miki Radonjić, obrazložio je koje je predstave selektovao za ovogodišnji festival uz objašnjenje da je pogledao četrdesetak najaktuelnijih predstava iz zemlje i regiona.
Glumci vranjskog tetra privode kraju rad na predstavi “Proslava“ koja će premijerno biti izvedena 21, oktobra čime će zvanično početi Borini pozorišni dani, ali i simbolično obeležiti obeležiti Dan pozorišta.
Publika u Vranju o d 21. do 28. oktobra moći će da pogleda predstavu . „Udovica živog čoveka“, tekst i režija: Dušan Kovačević, Zvezdara teatra iz Beograda, zatim „Razbijeni krčag“, tekst: Hajnrih fon Klajst, režija: Tatjana Mandić Rigonat, Narodng pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke, predstavu „Narodni poslanik“, tekst: Branislav Nušić, režija: Egon Savin, Makedonskog narodnog pozorišta iz Skoplja. Na repertoaru festivala je i predstava „Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu)“, tekst: Biljana Srbljanović, režija: Anrej Nosov, Narodnog pozorištea Beograd., kao i predstava „Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić“, tekst: Milivoje Mlađenović, režija: Sonja Petrović, Gradskog pozorišta „Semberija“ iz Bijeljine i „Ućutkivanje Sokrata“, tekst: Hauard Brenton, režija: Nebojša Bradić, Bitef teatra Beograd i Centtra za kulturu Tivat. U skladu sa propozicijama festivala, sedma predstava u selekciji u takmičarskom delu je predstava koja će otvoriti festival i tada biti premijerno izvedena „Festen“ („Proslava“), Tomas Vinterberg i Mogens Rukov, adaptacija: Bojan Tasić, režija: Marko Torlaković, Pozorišta „Bora Stanković“ iz Vranja.
I ove godine biće dodeljene tradicionalne nagrade, a o nagrađenima će odlučivati stručni žiri i publika.
