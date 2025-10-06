ZLATNA NIT ZA NAJBOLJU REŽIJU: Sedam regionalnih ostvarenja u glavnom takmičarskom programu filmskog festivala u Leskovcu

Osim filma „Paviljon“ Dina Mustafića, kojim će 14. oktobra biti otvoren petodnevni 18. Leskovački internacionalni festival filmske režije(LIFFE), u njegovom glavnom takmičarskom programu naći će se još šest ostvarenja iz svih zemalja bivše Jugoslavije.

foto: I.Mitić

Filmove koji reprezentuju sedmu umetnost u regionu i koji će se nadmetati za Gran pri za najbolju režiju, odabrao je reditelj i scenarista Ognjen Sviličić i u glavni takmičarski program LIFFE uvrstio film „Šlager“ Nevia Marasovića, „Obiteljska terapija“ Sonje Prosenc, „Jon Vardar protiv Galaksijata“ Goce Cvetanovskog, „Zečji nasip“ u režiji Čejen Černić, zatim film „Nakon ljeta“ Danisa Tanovića i „Restitucija ili san i java stare garde“ Želimira Žilnika, koji je svetsku premijeru imao početkom godine na 75. Berlinskom festivalu.

- Ove godine okupili smo filmove koji nam pokazuju kako se naš region menja. Fokus je na intimnim problemima, ljubavi, porodici. Tu više nema ratova i raspada društva. Kao da je nastala bonaca, što bi u prevodu sa dalmatinskog dijalekta značilo mirno more. Imamo bizarnu slovenačku porodičnu dramu, ljubavnu priču iz Dalmacije, priče o starijim ljudima i njihovim problemima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i još dve ljubavne priče iz Hrvatske, od kojih je jedna gej - kazao je Ognjen Sviličić.

foto: I.Mitić

Višegodišnji selektor leskovačkog festivala je potom zaključio da nam naš filmski region nudi uvid u intimne probleme ljudi sa ovih prostora, a najbitnijim je ocenio to što svaki od ovih filmova ima svoj autorski pečat.

- Iskreno se nadam da će publika u Leskovcu pronaći mnogo toga zajedničkog sa pričama ovih divnih filmova – poručio je Sviličić ljubiteljima sedme umetnosti i posetiocima LIFFE koji ove godine obeležava punoletstvo.

foto: LIFFE

Tim povodom pravi i prekretnicu kada je reč o nagradama. Vođeni idejom da nagrade treba da odražavaju duh festivala i grada domaćina Direkcija i Umetnički savet festivala su odlučili da ponesu ime „Zlatna nit“. One će se, osim u glavnom programu, dodeljivati i za najbolju režiju debitantskog filma, u programu pod imenom „Poseban tretman“, a isto ime nosiće i specijalno priznanje za afirmaciju filmske umetnosti regiona. Izgled nagrade, na poziv festivala, osmislili su akademik Dušan Otašević, dobitnik najprestižnijih likovnih nagrada i nagrađivani dizajner Slavimir Stojanović.

foto: LIFFE

OTISAK GORANA PASKALjEVIĆA

Od prošle godine LIFFE neguje uspomenu na velikana srpskog, jugoslovenskog i evropskog filma nagradom „Otisak Gorana Paskaljevića“. Ona se dodeljuje filmskim umetnicima čiji su profesionalni rad, dar, etika i međunarodna prepoznatljivost u saglasaju sa Paskaljevićevim životom i radom, a ove godine pripala je hrvatskom reditelju Igoru Bezinoviću. Festival nagradu dodeljuje sa Kristinom Paskaljević, suprugom slavnog reditelja, koja se sastoji od novčanog dela i statuete čiji se autor bira na konkursu. Ovogodišnja tema bila je Paskaljevićev prvi igrani film „Čuvar plaže u zimskom periodu“. Umetnički savet Udruženja slikara i ljubitelja slikarstva „Kornjača“ i Kristina Paskaljević izabrali su rad mladog vajara iz Beograda Marka Martića.