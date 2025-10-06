Kultura

ODLAZAK TVORCA RUTŠIRSKE HRONIKE: DŽili Kuper preminula nakon pada

Novosti online

06. 10. 2025. u 15:33

PISAC Džili Kuper preminula je u 89. godini nakon pada, saopštila je njena porodica, prenosi Dejli Mejl.

ОДЛАЗАК ТВОРЦА РУТШИРСКЕ ХРОНИКЕ: Џили Купер преминула након пада

Foto: Pixabay

Džili Kuper je bila engleski pisac. Karijeru je započela kao novinarka i napisala je brojne publicističke radove pre nego što je počela da piše ljubavne romane, od kojih je prvi objavljen 1975. godine.

Kuper je najpoznatija po serijalu romana Rutširske hronike.

Nakon što nije uspela da započne karijeru u britanskoj nacionalnoj štampi, Kuper je postala mlađa novinarka u listu The Middlesex Independent, sa sedištem u Brentfordu. Za taj list je radila od 1957. do 1959. godine.

Prilika koja joj je promenila karijeru dogodila se na večeri kada je sasvim slučajno upoznala Godfrija Smita, urednika The Sunday Times Magazine, koji ju je zamolio da napiše članak o svojim životnim iskustvima.

To je dovelo do kolumne u kojoj je pisala o braku, seksu i kućnim poslovima. Ta kolumna trajala je od 1969. do 1982. godine, kada je prešla u The Mail on Sunday, gde je pisala narednih pet godina.

(B92)

