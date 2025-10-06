ODLAZAK TVORCA RUTŠIRSKE HRONIKE: DŽili Kuper preminula nakon pada
PISAC Džili Kuper preminula je u 89. godini nakon pada, saopštila je njena porodica, prenosi Dejli Mejl.
Džili Kuper je bila engleski pisac. Karijeru je započela kao novinarka i napisala je brojne publicističke radove pre nego što je počela da piše ljubavne romane, od kojih je prvi objavljen 1975. godine.
Kuper je najpoznatija po serijalu romana Rutširske hronike.
Nakon što nije uspela da započne karijeru u britanskoj nacionalnoj štampi, Kuper je postala mlađa novinarka u listu The Middlesex Independent, sa sedištem u Brentfordu. Za taj list je radila od 1957. do 1959. godine.
Prilika koja joj je promenila karijeru dogodila se na večeri kada je sasvim slučajno upoznala Godfrija Smita, urednika The Sunday Times Magazine, koji ju je zamolio da napiše članak o svojim životnim iskustvima.
To je dovelo do kolumne u kojoj je pisala o braku, seksu i kućnim poslovima. Ta kolumna trajala je od 1969. do 1982. godine, kada je prešla u The Mail on Sunday, gde je pisala narednih pet godina.
(B92)
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)