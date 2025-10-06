AMBICIOZNI PLANOVI GRADA LESKOVCA: Buduća prestonica kulture Srbije najavljuje više od 300 aktivnosti

Titulu nacionalne prestonice kulture naredne godine poneće Leskovac nakon što je stručna komisija nadležnog ministarstva ocenila da je prijava ovog grada na jugu Srbije u potpunosti odgovorila na kriterijume javnog poziva, a da je njegov programski koncept zasnovan na autentičnosti, jedinstvenosti, kao i na kontinuitetu kulturnih manifestacija.

foto: I.Mitić

Leskovac je osvojio najviše poena u konkurenciji Subotice, Sombora i Vrnjačke Banje, a i ranije je bio je u vrhu liste kandidata kada su titulu prestonice kulture Srbije poneli Čačak, a potom Užice i Zrenjanin.

- Ovo je dokaz da se uporan rad, velika energija, i nakon dva puta kada smo bili vicešampioni, isplati jer nismo odustali već smo se trudili da svoj programski koncept unapredimo i da se izborimo za titulu koju je ovaj grad, svime što smo uradili u oblasti kulture, svakako zaslužuje, a omogućiće nam, kako je ocenila stručna komisija, da se pozicioniramo kao kulturno-turistički centar – istakao je gradonačelnik Goran Cvetanović.

foto: I.Mitić

Programski okvir buduće prestonice kulture zasnovan je na tri programske celine, sa 17 potprograma i više od 300 kulturnih aktivnosti, dva digitalna i tri infrastrukturna projekta.

Leskovac će dobiti značajna sredstva koja će biti uložena u rekonstrukciju nekadašnjeg Doma vojske i njegovu prenamenu u multifunkcionalni kulturni centar, adaptaciju konferencijske i izložbene sale Narodnog muzeja, kao i postavljanje spomenika kralju Milanu Obrenoviću koji je svesrdno podržavao industrijski razvoj juga Srbije i Leskovca čijoj je tkačkoj školi, prvoj na Balkanu, poklonio razboj koji je deo stalne postavke leskovačkog muzeja.

Stručna komisija je predložila ministarstvu da dvogodišnji projekat pod nazivom „Leskovački paviljon kulture“ podrži sa oko 300 miliona dinara, dok će Leskovac učestvovati sa dodatnih 100 miliona dinara.

Osmišljen je i program kojim će se na otvorenom prostoru povezati prošlost, sadašnjost i budućnost grada uz afirmisanje lokalnih kulturnih specifičnosti. U odluci Ministarstva kulture je navedeno da je prednost ovog grada i njegova teritorijalna razuđenost, kao i postojanje kulturnih ustanova na širem području čime će se obezbediti veća vidljivost i pristupačnost kulturnih sadržaja velikom broju građana, turista i stanovništvu okolnih lokalnih samouprava.

POZNAT KAO SRPSKI MANČESTER

Programski koncept buduće prestonice kulture utemeljen je i na činjenici da je tu pokrenuta jedna od prvih hidrocentrala u zemlji, koja još uvek radi, kao i na tome da je krajem 19. i početkom 20. veka imao razvijenu tekstilnu industriju zbog čega se o njemu i danas govori kao o nekadašnjem srpskom Mančesteru u kome se proizvodio „najubav štof na cel svet“.



