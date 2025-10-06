SAMIT FOTOGRAFA BIVŠE JUGOSLAVIJE: Jubilej manifestacije Leskovačkog kulturnog centra i Foto kluba iz ovog grada
U Leskovačkom kulturnom centru(LKC), u organizaciji Foto kluba „Leskovac“ i ove ustanove kulture, završen je jubilarni 15. Samit fotografa bivše Jugoslavije.
Na jubilarnom samitu, čiji je pokrovitelj leskovačka lokalna samouprava, uručena je prestižna nagrada „Tomin šešir“. Ona čuva uspomenu na znamenitog srpskog i jugoslovenskog fotografa Tomislava Peternika, koji je preminuo prošle godine.
Nagrada je ustanovljena za njegova života, a Peternek je u više navrata lično uručivao svoj zaštitni znak pojedincima koji su pružili veliki doprinos razvoju fotografije regiona.
Na ovogodišnjem samitu nagradu je uručila njegova supruga Magda Peternek, a priznanje je pripalo Štefi Prapotnik Borko, majstoru fotografije Foto saveza Slovenije.
Dobitnica je istakla da je nagrada „Tomin šešir“ kruna njenog rada, a da je Tomislav Peternek bio veliki prijatelj i kolega čijom zaslugom je i ona dugogodišnji učesnik samita. Do sada je imala 21 samostalnu, dok je učestvovala na oko 600 grupnih izložbi i dobila više od 300 nagrada.
- Najveća zasluga da sam ovde, da sam postigla sve što sam postigla, ide mom suprugu Ivi koji je, ranije, takođe dobio „Tomin šešir“ – kazala je dobitnica nagrade.
Jubilarni samit okupio je oko 70 fotografa iz zemlje i regiona. Oni su ove godine snimali znamenitosti i prirodne lepote Kuršumlijske banje i Đavolju varoš. Tokom tri dana tradicionalne manifestacije, od 2. do 5. oktobra, održane su i prezentacije poznatih fotografa Branimira Ritonje iz Slovenije i Vinka Šebreka iz Hrvatske.
Pred publikom su i dve kolektivne izložbe, ovogodišnjih i prošlogodišnjih učesnika, kao i samostalna izložba „Portreti bez granica“ ovogodišnjeg laureata „Tominog šešira“ Stefi Prapotnik Borko.
