SAMIT FOTOGRAFA BIVŠE JUGOSLAVIJE: Jubilej manifestacije Leskovačkog kulturnog centra i Foto kluba iz ovog grada

U Leskovačkom kulturnom centru(LKC), u organizaciji Foto kluba „Leskovac“ i ove ustanove kulture, završen je jubilarni 15. Samit fotografa bivše Jugoslavije.

foto: Grad Leskovac

Na jubilarnom samitu, čiji je pokrovitelj leskovačka lokalna samouprava, uručena je prestižna nagrada „Tomin šešir“. Ona čuva uspomenu na znamenitog srpskog i jugoslovenskog fotografa Tomislava Peternika, koji je preminuo prošle godine.

Nagrada je ustanovljena za njegova života, a Peternek je u više navrata lično uručivao svoj zaštitni znak pojedincima koji su pružili veliki doprinos razvoju fotografije regiona.

Na ovogodišnjem samitu nagradu je uručila njegova supruga Magda Peternek, a priznanje je pripalo Štefi Prapotnik Borko, majstoru fotografije Foto saveza Slovenije.

Dobitnica je istakla da je nagrada „Tomin šešir“ kruna njenog rada, a da je Tomislav Peternek bio veliki prijatelj i kolega čijom zaslugom je i ona dugogodišnji učesnik samita. Do sada je imala 21 samostalnu, dok je učestvovala na oko 600 grupnih izložbi i dobila više od 300 nagrada.

- Najveća zasluga da sam ovde, da sam postigla sve što sam postigla, ide mom suprugu Ivi koji je, ranije, takođe dobio „Tomin šešir“ – kazala je dobitnica nagrade.

Jubilarni samit okupio je oko 70 fotografa iz zemlje i regiona. Oni su ove godine snimali znamenitosti i prirodne lepote Kuršumlijske banje i Đavolju varoš. Tokom tri dana tradicionalne manifestacije, od 2. do 5. oktobra, održane su i prezentacije poznatih fotografa Branimira Ritonje iz Slovenije i Vinka Šebreka iz Hrvatske.

Pred publikom su i dve kolektivne izložbe, ovogodišnjih i prošlogodišnjih učesnika, kao i samostalna izložba „Portreti bez granica“ ovogodišnjeg laureata „Tominog šešira“ Stefi Prapotnik Borko.