LEPOTA JE DAR KOJI NESTAJE: Nova knjiga Brižit Bardo s njenim sentencama, aforizmima i epitafima

Mudrost može da oprašta, ali čovek mora da zna kako da je ukroti.

Foto: Printskrin

o je samo jedna od mnogobrojnih sentenci čuvene filmske dive i zaštitnice životinja Brižit Bardo, objavljena u njenoj novoj knjizi "Moj bebeceder", koja se od početka ovog meseca našla u francuskim knjižarama.

Naslov knjige predstavlja igru reči u kojoj su umiksani njeni incijali "Be-Be" i francuski naziv za abecedu. To bi, na srpskom, otprilike zvučalo kao "bebedeca" ili "bazbuka".

U knjizi su skupljene definicije, aforizmi i pogledi Brižit Bardo na život i različite pojmove. Tako je za starost istakla da je to ljudski izum nametnut prirodom, jer sve ima početak i kraj.

Duša je mistična duhovnost koja podstiče meditaciju i uzdiže zemaljski život do beskonačnosti, a lepota – dar sa neba koji nestaje, najavljujući degeneraciju ljudskih bića, dok su samo životinje njeni nesofisticirani nosioci.

Popularna "Be-Be" je pisala u ovoj knjizi i epitafe o njenom prijatelju Alenu Delonu, ali i o statusima slavnih ličnosti, karijerizmu, preterivanju…

Izdavač "Fajar" ističe da Brižit Bardo na ovaj način poziva u svoj svet koji je istovremeno zabavan, pronicljiv i slobodan. Naglašva se da svaka pažljivo odabrana reč odražava njenu viziju sveta, strasti i slobodu misli.

- Bardo ne okleva da bude odsečna, ponekad nestašna, ali uvek autentična – poručuju iz izdavačke kuće, naglašavajući da čitaoci na ovaj način mogu da otkriju njenu stranu koja je još uvek malo poznata, u kojoj je svaka rukopisna stranica svedočanstvo njenog karatkera i ličnosti.

Brižit Bardo je izme|u 2022. i 2025. godine ispisala celu knjigu svojih razmišljanja na različite teme, svojeručno, upravo onako kako i danas odgovara na pitanja novinara ili obožavalaca. I "Novosti" su svojevremeno imale priliku u više navrata da od čuvene glumice na ovaj način, njenim rukopisom, dobiju odgovore.

- Želim da ostavim nešto pozitivno iza sebe. Kada govorim, niko me ne sluša, zato volim da u ruke uzmem pero – objasnila je odakle joj ta ljubav za pisanjem.

Uvek piše plavim mastilom.

- Nalazim da je ta boja lepa. A ja volim lepe stvari. To je plava boja neba – ističe.

Čitaoci u knjizi mogu da vide njena zaobljena, "negovana" slova. Ima nečeg dečijeg u njima. Knjiga je, kaže, iz njenog ugla, zabavna, ali se istovremeno nada da će ljudi na osnovu nje promeniti neke svoje stavove.

Istovremeno, Brižit Bardo je, kao osvedočeni borac za prava životinja, povodom izlaska knjige uputila alarm da nikada toliko kućnih ljubimaca do sada nije bilo napušteno. Bez vlasnika u Francuskoj je ostalo čak 250.000 životinja koje traže nekoga da ih udomi. Razlozi za napuštanje su različiti – od smrti vlasnika, preko selidbe i razvoda, do teške finansijske situacije… Ima i nekih koji se "poigraju" sa psom ili mačkom, pa im to vremenom dosadi. Nekada je dovoljan razlog da se četvoronožni prijatelj ostavi u šumi samo zato što porodica ode na godišnji odmor, a ljubimca nema ko da čuva… Prihvatilišta su prepuna, mesta više nema širom Francuske.

Fondacija Brižit Bardo je zbog toga započela masovnu kampanju, pod naslovom "Napustite ideju da kupite ljubimca, usvojite ga". Sa fotografija gledaju tužne oči pasa i mačaka.

- To je skandalozno, užasno, monstruozno – poručila je Bardo na činjenicu da je toliko životinja napušteno.

Istovremeno se nada da će kampanja promeniti mentalitet ljudi.

- Nadam se da će otvoriti oči onima koji su ih do sada držali zatvorenim – istakla je čuvena filmska diva.