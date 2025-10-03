NA SCENI JOŠ OD STUDENTSKIH DANA: Glumica preminula u 94. godini

NARODNA umetnica Ruske Federacije Nina Guljajeva preminula je u 94. godini, objavilo je Moskovsko umetničko pozorište A. P. Čehova na svom Telegram kanalu.

foto: wiktionary

Guljajeva se prvi put pojavila na sceni Moskovskog umetničkog pozorišta pre više od 70 godina, još dok je bila studentkinja.

Godine 1954. pridružila se pozorišnoj trupi.

Guljajeva se retko pojavljivala u filmovima, birajući pozorište kao svoj primarni fokus.