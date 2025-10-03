ANIMACIJA "ARKO" OTVARA 21. KIDS FEST: Najavljen program dečijeg festivala, tokom 21. izdanja smotre, na repertoaru 21 film

NA DANAŠNjOJ konferenciji za novinare povodom održavanja 21. KIDS FEST-a objavljen je celokupan program dečijeg filmskog festivala, čije će svečano otvaranje u nedelju, 12. oktobra u mts Dvorani (od 17h) obeležiti animirana avantura "Arko" čiju produkciju potpisuje i čuvena Natali Portman.

Animacija je prikazana i na prestižnom filmskom festivalu u Kanu, kao i na festivalu u Ansiju.

Ovogodišnji dečiji filmski festival trajaće punih osam dana, od 12. do 19. oktobra, a zanimljivo je i da dvadeset i prvo izdanje nosi u okviru svog programa 21 film, sa dvanaest premijera.

Ove godine predviđeni su naslovi pristigli iz Francuske, Kanade, Nemačke, itd. ali i regiona, kao što su slovenački igrani filmovi "Blok 5" u kojem ulogu tumači i naš glumac Tihomir Stanić, kao i film "Bumbarovo ljeto" u srpsko-hrvatskoj koprodukciji.

Pored sinhronizovane animacije "Arko", koj govori o dečaku i njegovom putovanju kroz vreme, kada iz 3000. godine stiže u našu blisku budućnost, a gde je crtani prikaz inspirisan japanskim stilom animacije, na repertoaru naći će se i crtana priča "Hola, Frida" koja govori o čuvenoj meksičkoj slikarki Fridi Kalo.

- Film govori o detinjstvu Fride Kalo i animacija je puna boja i podseća na njene slike. Takođe bih istakla priču "Mala Ameli", belgijske produkcije. I ona ima veze sa Japanom kao i "Arko", govoreći o devojčici koja odrasta u Japanu - nagovestila je, o delu programa festivala Milica Joksimović, koordinatorka KIDS FEST-a.

Kao i svake godine festival predstavlja svog ambasadora i najboljeg predsatvnika, a ovaj put ta uloga pripala je glumcu mlađe generacije, Todoru Jovanoviću, kojeg već poznajemo po naslovu iz 2019. "Taksi Bluz", ali koga ćemo imati i prilike da gledamo i u predstojećem, velikom filmu "Hajduk u Beogradu".

- Obradovao sam se što sam dobio poziv za ambasadora i velika mi je čast. Mislim da je ovaj festival jako važan da bi deca išla u bioskope jer u bioskopima se zabavljamo, edukujemo, socijalizujemo, ali ima i momenata sazrevanja. Imam drugara sa kojim kad god odem u bioskop obavezno odemo negde i o filmu pričamo jedno sat, dva i tako saznajemo nešto novo - naveo je Jovanović govoreći da mu se u okviru programa svideo i film "Hani", jer podseća po tematici na budući naslov "Hajduk u Beogradu". Samo je ovde reč o devojčici koja se uklapa u novo društvo.

Tokom trajanja festivala, u prostoru mts Dvorane, koja je ujedno i domaćin 21. KIDS FEST-a održaće se nekoliko radionica, jedna od njih je i radionica Fondacije SOS Dečija sela, a Jelena Ćirić Nikolić saradnica za komunikacije navodi da su predviđene dve radionice:

"U pitanju je jedna radionicu za roditelje „Granice sa ljubavlju – veština zdravog vaspitanja“, čiji je cilj da osnaži roditelje u postavljanju zdravih i podržavajućih granica. Dok će druga radionica „Svet emocija: moj mali svet osećanja“ biti namenjena deci, razvijati emocionalnu pismenost kroz igru, crtanje i kreativne aktivnosti. Posetioci festivala imaće priliku da se informišu o radu Fondacije tokom trajanja Kids Festa, kao i da pruže podršku doniranjem."

Samo zatvaranje festivala predviđeno je na vrlo originalan način uz muzički bioskopa organizacije Tekiart, koji spaja klasičnu miziku i animaciju:



