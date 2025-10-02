ITALIJANI OTVARAJU XX FESTIVAL RANE MUZIKE: Koncertom ansambla "Mare Nostrum" počinje jubilarno izdanje u Beogradu
JUBILARNI, dvadeseti Festival rane muzike počinje u petak, 3.oktobra, u beogradskoj Katedrali Blažene Device Marije koncertom pod nazivom E si bella la luce del di - muzičkim putovanjem kroz život Alesandra Stradele, u izvođenju renomiranog italijanskog ansambla "Mare Nostrum".
Koncert se odvija u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu, pod umetničkim rukovodstvom Andre De Karla, najistaknutijeg savremenog tumača Stradelinog opusa. Program objedinjuje duhovna i svetovna dela ovog baroknog majstora, pružajući publici uvid u jedinstvenu izražajnost, virtuoznost i emotivnu snagu njegove muzike.
Jubilarni festival traje od 3. oktobra do 17. novembra i okuplja istaknute umetnike iz Srbije, regiona, čitave Evrope, a i sveta. Tokom više od mesec dana, u razmacima od po nekoliko dana ili nedelja, publika će imati priliku da uživa u raznovrsnim koncertnim programima rane muzike od srednjeg veka, preko renesanse do baroka, uz izvođenja na istorijskim instrumentima u autentičnim prostorima beogradskih crkava i kulturnih institucija.
Predrag Gosta, umetnički direktor Festivala, povodom jubileja ističe da više od tri decenije postojanja svedoče o značaju i kontinuitetu ovog događaja, koji je publici u Srbiji približio mnoga kapitalna dela svetske muzičke baštine.
Program XX Festivala uključuje nastupe ansambala i solista iz Srbije, Hrvatske, Italije, Austrije, SAD i Velike Britanije, među kojima se izdvajaju ansambli "Mare Nostrum" iz Italije, New Trinity Baroque iz SAD/Velike Britanije, Musica Antiqua Neoplantensis, "Dom Muza" i VisAntiqua, kao i solisti Bojan Čičić, barokna violina (Hrvatska / Velika Britanija), Ana Torbica, sopran, Sem Braun, lauta (Velika Britanija), dirigent Predrag Gosta, bas-bariton Sreten Manojlović, čembalistkinja Svetlana Stojanović i drugi.
Pored koncerata, u drugoj nedelji novembra održavaće se i XXIV Beograska Barokna Akademija, na kojoj će mladi talentovani pevači iz svih krajeva sveta izvesti jednu od Hendlovih najpoznatijih opera "Alćinu".
