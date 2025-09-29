SMEDEREVAC VELJKO NENADIĆ JEDAN OD NAJPERSPEKTIVNIJIH MLADIH KOMPOZITORA: Novo priznanje za Veljka
JEDAN od najboljih kompozitora nove generacije, Veljko Nenadić iz Smedereva, asistent na Katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, dobitnik je prestižne međunarodne nagrade Claussen Simon Composition Prize.
Ovo priznanje dodeljuju NDR Elbphilharmonie Orchester iz Hamburga i Claussen Simon fondacija, a Nenadić se istakao među oko 190 takmičara iz celog sveta. Odluku je doneo ugledni međunarodni žiri, u čijem su sastavu bila i imena svetskog ugleda – kompozitor Magnus Lindberg i dirigent Alan Gilbert, umetnički direktor NDR Elbphilharmonie Orchester.
Nagrada obuhvata: porudžbinu za novu kompoziciju za orkestar NDR Elbphilharmonie i stipendiju od 15.000 evra za usavršavanje.
Njegov rad prepoznat je na najvišem nivou i svrstava ga u red najperspektivnijih mladih evropskih kompozitora današnjice, saopštio je Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu.
Veljko Nenadić (1998) studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Isidore Žebeljan, dok je master završio kod Draška Adžića, u čijoj klasi je trenutno na doktorskim studijama kompozicije.
Osvojio je više od 50 domaćih i inostranih nagrada, a dela su mu izvođena u Evropi, SAD i Africi.
