ADIO KLAUDIJI U PARIZU: Oproštaj od slavne italijanske glumice biće u pariskoj Crkvi Svetog Roka
Oproštaj od čuvene italijansko-francuske glumice Klaudija Kardinale, koja je preminula u 87. godini, biće organziovan u utorak 30. septembra u pariskoj crkvi Svetog Roka.
Ova crkva je poznata kao kapela za umetnike i u njoj se redovono organizuju sahrane poznatih ličnosti. Porodica slavne dive zamolila je poklonike da ne donose cveće ili druge predmete, već je pozvala one koji žele da odaju počast glumici da daju donaciju njenoj fondaciji koju je osnovala sa svojom kćerkom u Nemuru, francuskom gradiću na šezdesetak kilometara južno od Pariza u kome je živela.
Religiozni oproštaj od Klaudije Kardinale biće takođe organizovan i u Nemuru, dan kasnije, 1. oktobra. Njen agent Loran Savri je nalgasio da će glumica potom biti kremirana u najstrožem krugu porodične privatnosti.
Slavna glumica živela je povučeno, skromno i jednostavno, po rečima njene kćerke Klaudije Skvitijeri.
- Veoma mi je drago što sam mogla da podelim poslednje godine s njom. Mislim da je ovde bila srećna – rekla je između ostalog Skvitijerijeva.
