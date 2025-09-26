DOAJEN SRPSKE FOTOGRAFIJE U PARAĆINU: Branislav Strugar se predstavio na „Sarmatesu“ (FOTO)
JEDAN od najčuvenih i najkvalitnijih autora na srpskoj fotografskoj sceni, Branislav Strugar, sinoć je prvi put predstavio svoje stvaralaštvo u Paraćinu brojnim ljubiteljima ove umetnosti.
Izložba je otvorena u tamšnjem Kulturnom centru u okviru Međunarodnog festivala „Sarmates“, a umetnički rad ovog doajena fotografije u Srbiji ukratko je predstavio direktor te ustanove Nenad Jevtić.
Strugar je rođen u Beogradu 1949. godine, fotografijom se bavi od svoje devetnaeste. Više od dve decenije bio je zaposlen kao fotoreporter u jednoj medijskoj kući, a 1996. dobija status samostalnog umetnika fotografije.
Autor je tridesetak samostalnih izložbi i više od sto grupnih, objavio je čak četrnaest monografija. Dobitnik je nagrade ULUPUDS za životno delo.
- Kada sam pozvan da napravim izložbu u Paraćinu razmišljao sam da li da odaberem neke tematske fotografije ili ono na čemu sad radim, ali sam na kraju odlučio da to bude neki presek mog dosadašnjeg rada pošto je prošlo više od 50 godina kako izlažem. Tridesetak fotografija nije dovoljno da bih izložbu nazvao retrospektivom, ali se može nazvati presekom – rekao je za „Novosti“ Strugar.
Ovu izuzetnu postavku zvučnog fotografskog imena publika može da pogleda u paraćinskom Kulturnom centru do 9. oktobra.
