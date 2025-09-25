SPORAZUM IZMEĐU JAGODINSKOG MNMU I MUZEJA SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE: Bosilj, Sekulić i Vujaklija u Banjaluci

POVODOM "Dana Srpske u Srbiji" potpisan ke protokol o saradnji Muzeja naivne i marginalne umetnosti i Muzeja savremene umjetnosti RS o gostovanju dve izložbe MNMU u Banjaluci - "Svesno napuštanje realnosti: Ilija Bosilj i Sava Sekulić" (sa velikim uspehom gostovala u Italiji) i "Lazar Vujaklija: Protest prema sebi".

Foto MNMU

U Salonu Oto Bihalji Merin, beogradskom prostoru muzeja sa sedištem u Jagodini, sporazum su potpisale dr Ivana Bašičević Antić, direktorka MNMU, i dr Sarita Vujković, direktorka MSURS iz Banjaluke. O gostovanju dela Bosilja, Sekulića i Vujaklije, dogodine, direktorka banjalučkog muzeja, rekla je:

- U pitanju su umetnici koji imaju vrednost, značaj i posebnost u istorijskom kontekstu, a sa druge strane su i ponovo aktuelni, što MNMU prepoznaje. Ove velike retrospektive, u novom muzeološkom kontekstu, dajući im novu vrednost.

U izjavi, za "Novosti", dr Bašičević Antić, ocenila je da je bez razvoja regionalne saradnje, nemoguća i prepoznatljivost na međunarodnoj sceni:

- Mislim da, opet, na obrnuti način, iz inostranstva saznajemo da je anahrono baviti se podelom na akademsku i naivnu umetnost, i da se treba fokusirati na same radove - nastavlja sagovornica. - Zato je potrebno da i ostale institucije otvore vrata, kako su to već uradile Galerija Matice srspke i Galerija SANU. Kroz dela Bosilja, Sekulića i Vujaklije, može da se čita odraz velikih promena koje su se dešavale na jugoslovenskom prostoru, a iz kojih je proizašlo ono što se sada dešava i globalno, ulazak art bruta i glavne umetničke tokove. Važan je iskorak što će se njihova dela naći u MSURS, jer je ova institucija pokazala da je spremna da učestvuje u aktuelnim zbivanjima, da je ne koči inercija prošlosti.