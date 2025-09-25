POVRATAK U BOLJU PROŠLOST Beogradske muzičke svečanosti ugostiće Maksima Vengerova, Karla Ppontija, Andreja Gugnjina, Benjamina Šmid...

JEDINA od velikih kulturnih smotri, zaštitnih znakova Beograda, koja će se ove godine održati u svom tradicionalnom terminu su Beogradske muzičke svečanosti.

Za razliku od Bitefa, Festa, a veoma moguće i Sajma knjiga, za koje se još ne zna ni termin, ni program, potpuno je izvesno da će 57. Bemus, trajati od 16. do 25. oktobra, i da će na njemu, prvi put otkako postoji, učestvovati sva četiri velika nacionalna orkestra: Beogradska filharmonija, Vojvođanski simfonijski orkestar, Simfonijski orkestar Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Simfonijski orkestar i muški Hor RTS.

Prema ideji Olje Džejkobs, selektorke programa i predsednice Odbora manifestacije, svojim repertoarom i ugledom gostiju, festival čiji će glavni program činiti 10 koncerata, bi trebalo da se vrati vrednostima zacrtanim pre bezmalo šest decenija. Kako je rekla, predstavljajući repertoar, a koji će najvećim delom biti izveden u Zadužbini Ilije M. Kolarca, ali i u Domu Vojske, i obnovljenom prostoru "Ložionice", zato je i moto smotre - "Back to Bemus". Među zvezdama festivala su svetski slavni violinista i dirigent Maksim Vengerov, pijanista Andrej Gugnjin, violinista Benjamin Šmid, mandolinista Avi Avital, tenor Kvonsu Džon....

Madžarev maraton Ravela NA originalan način na Bemusu će biti obeleženo i 150 godina Morisa Ravela, i to zahvaljujući našem najvećem pijanisti Aleksandru Madžaru. On će, u četvrtak 23. oktobra na Kolarcu, izvesti svojevrsni maraton Ravelovih dela pisanih za klavir.

A na preporuku velikog Zubina Mehte, Beogradska filharmonija uspostavila je saradnju sa italijanskim dirigentom Karlom Pontijem, pod čijom palicom će, 16. oktobra na Kolarcu, svečano otvoriti 57. Bemus. I to italijanskim repertoarom - delima Pučinija i Nina Rote. Kao solista će nastupiti zvezda u usponu, Strahinja Mitrović, naš konterabasista kome predviđaju globalni uspeh. Filharmoničari su se posle pauze od nekoliko godina vratili na Bemus, među čijim su osnivačima bili, i na njemu nastupali čak 54 puta, podsetila je Jelena Milašinović, menadžer za odnose sa javnošću BGF.

- Maestro Ponti koji u venama nosi spoj muzike i filma, ne bira slučajno baš kompozitora Nina Rota, koji se široj publici približio filmskom muzikom, najviše za ostvarenja Felinija, ali koji je stvarao i opere i balete - rekla je Milašinovićeva, podsećajući da je ovaj dirigent sin producenta Karla Pontija i glumice Sofije Loren. Prema njenim rečima i izbor Mitrovića kao soliste, u duhu je spoja tradicije, sadašnjosti i budućnosti, koji se neguje u Filharmoniji.

Sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Aleksandrom Markovićem, nastupiće virtuozni Gugnjin, i to sa čuvenom "Rapsodijom na temu Paganinija za klavir i orkestar" Sergeja Rahmanjinova, dok će u drugom delu, orkestar svirati Berliozovu "Fantastičnu simfoniju". Zatim, u subotu 18. oktobra, na scenu Kolarca stupa Vengerov, koji je pre tri godine četiri decenije karijere proslavio u londonskom Albert holu. U pratnji nekadašnjeg čuda od deteta, koja je do svoje 11. godine podržala 1.000 koncerata, pijanistkinje Poline Osetinske, sviraće Šostakoviča, Šuberta i Bramsa.

Master klasovi U PROSTORU "Ložionice" biće održana dva koncerta: u sredu 22. oktobra nastupiće "Gremijem" nagrađeni američki kvartet udaraljki Third Coast Percussion, a 24. oktobra, prvi put nastupa Kamerata Novi Sad, sa solistom na violini Benjaminom Šmidom. U istom prostoru master klas će održati američki perkusioniosti, dok će violinisti Vengerov i Šmid, svoja znanja mladim muzičarima prenositi u "Gvarnerijusu".

Svojevrsni pomak od strogo klasičnog repertoara biće koncerti planirani za 19. i 20. oktobar, pa će u nedelju nastupiti trio mandoliniste Avija Avitala, koji će publiku, na velikoj sceni, povesti na svojevrsno muzičko putovanje Mediteranom, dok će u ponedeljak, u foajeu Kolarca, kontrabasista, Miloš Čolović, sa svojim džez sekstetom, predstaviti novi album - To the beat of my footstep. Na besplatnom koncertu, 21. oktobra u Domu Vojske, "Binički" će sa solistom na klaviru Luiđijem Borzilompijem, a pod dirigentskom palicom Dejana Savića, svirati Šuberta, Betovena, i Mendelsona.

- Vraćajući se svojoj tradiciji da na ovom festivalu uvek publici predstave neko veliko vokalno umetničko delo, Simfonijski orkestar i muški Hor RTS će ove godine izvesti jedno od najvećih dela iz opusa Franca Lista - "Faust" - naglašavajući da je na premijeri, sam Vagner ovu kompoziciju nazvao grandioznom, dr Aleksandra Paladin, pomoćnica izvršnog direktora muzičke produkcije RTS, navela je da će na svečanom zatvaranju, na Kolarcu, orkestrom dirigovati Srboljub Dinić, a kao solista nastupiti južnokorejski tenor Kvonsu Džon.