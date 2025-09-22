SPEKTAKULARNA PREMIJERA MJUZIKLA “JULIJA I ROMEO” OTVORILA SEZONU U TEATRU ODEON! Mitrović: "Ako se po jutru dan poznaje..."
EMOTIVNA, duhovita i vizuelno očaravajuća predstava oduševila je i decu i odrasle, ostavljajući snažan utisak na sve prisutne.
Uz gromoglasan aplauz publike svih generacija i prepuno gledalište ispunjeno dečjim smehom i radošću, u subotu je u Teatru Odeon održana svečana premijera mjuzikla „Julija i Romeo“ – savremene adaptacije bezvremenskog Šekspirovog klasika, u verziji legendarnog Branka Kockice.
Autorski tim predvođen rediteljem i adapterom teksta Markom Jovičićem uspeo je da na scenu donese spoj epohe i savremenosti, bogat muzički izraz i koreografije koje su dodatno upotpunile emotivnu priču o ljubavi dvoje mladih iz Verone. Premijerna publika je s oduševljenjem propratila svaki segment predstave, od duhovitih scena do dirljivih trenutaka koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.
- Konačno premijera i otvaranje sezone Teatra "Odeon", "Romeo i Julija" u malo izmenjenoj verziji, Šekspir se lično umešao i pojasnio ono o čemu ja stalno govorm: Da među ljudima ima malo manje mržnje, sve bi bilo mnogo bolji. Ljubav je najsvetliji otpor toj mržnji. Ovo je predstavai za decu i za odrasle, jer i odrasli mogu mnogo da nauče. Ako se po jutru dan poznaje, ovo će biti neverovatna sezona. Drugi dan karata nema ni za lek, za sutra nema karata, a tek je prva predstava. Mislim da su počeli da razumeju da je Teatar "Odeon" različit od svega što nudi pozorišna scena Srbije i Beograda. – rekao je Mitrović
U ulozi Julije je sjajna mlada glumica Anastazija Knežević, dok je Marko Jovičić u ulozi Romea uneo snažnu energiju i emotivnu složenost lika. Publika je posebno nagradila i nastupe Ljiljane Stjepanović i Vesne Paštrović, kao i Dimitrija Ilića koji je u liku Prtlje, kućnog sluge, uneo dodatnu dozu smeha i šarma.
Premijeri su prisustvovale brojne javne ličnosti, porodice sa decom, kao i veliki broj mladih gledalaca koji su s oduševljenjem pratili svaku scenu, a posebno su uživali u muzičnim numerama - obradama bendova The Beatles, Abba i The Queen. Teatar Odeon je ovim spektaklom svečano otvorio novu sezonu, najavljujući bogat repertoar.
Predstava „Julija i Romeo“ nije samo omaž velikoj ljubavi, već i podsećanje na to koliko je važno sanjati, voleti i verovati u dobro. Teatar Odeon spaja generacije i ostavlja trag koji traje dugo nakon što se spusti zavesa.
