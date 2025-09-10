IZLOŽBA SABORA LIKOVNIH UMETNIKA: U lozničkom Muzeju portreti znamenitih Zaječaraca i pejzaži istočne Srbije
U OKVIRU programa 92. Vukovog sabora, u četvrtak, 11. septembra, u Muzeju Jadra u Loznici biće otvorena izložba radova nastalih na 30. Saboru likovnih umetnika održanog u Zaječaru prošle godine, u organizaciji Narodnog pozorišta Timočke Krajine - Centra za kulturu "Zoran Radmilović".
Izložba obuhvata dvadeset pet slika, jednu skulpturu i dve fotografije na platnu. Reč je o delima Draga Simića, Desimira Denića, Nedima Hadži Ahmetovića, Miroljuba Sretenovića, Milivoja Štulovića, Đorđa Simića, Jovane Stančić, Sofije Rakidžić, Sofije Pavković, Nikole Savića, Milice Bogdanović, Veljka Mihajlovića i Đorđa Ilića. Posetioci 92. Vukovog sabora moći će da vide portrete znamenitih Zaječaraca, pejzaže istočne Srbije i ostale likovne predstave nastale kao rezultat inspiracije predelima, ljudima i pričama o Zaječaru i njegovoj okolini.
