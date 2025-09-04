Kultura

OTVOREN PROSTOR ZA NAJBOLJA DELA: Na Zlatiboru u toku prvi Nacionalni festival filma i televizije

Vukica STRUGAR

04. 09. 2025. u 16:28

PRVI Nacionalni festival filma i televizije svečano je otvoren na Zlatiboru. Projekcijom filma "Sedef-magla", poslednjeg ostvarenja nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića, zasnovanog na istinitom događaju o pokušaju atentata na kralja Milana Obrenovića 1882. godine.

Ministar kulture Nikola Selaković na otvaranju je govorio o značaju ove manifestacije za srpsku kinematografiju i kulturnu politiku:

- Prvi Nacionalni festival filma i televizije Srbije otvoren je kao prirodna i preko potrebna inicijativa za našu kinematografiju i televizijsku produkciju. Decenijama naši autori nisu imali nacionalni prostor i vreme u godini kada bi mogli da predstave svoja dela i mere svoj kreativni domet - istakao je ministar Selaković. - Od večeras Zlatibor, planinski biser Srbije, dobija novo kulturno obeležje koje će trajati i razvijati se na dobrobit cele srpske kulture. Podsetiću da je srpska kinematografija rođena davne 1911. godine, kada je čuveni glumac Čiča Ilija Stanojević snimio prvi srpski film "Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa". Od tih prvih kadrova do savremenih ostvarenja, srpski film je stvorio dela duboko urezana u kulturno pamćenje našeg naroda. Danas Srbija vapi za jasnom kulturnom politikom, a NAFFIT je odgovor na potrebu da kultura prestane da se razvija stihijski i da konačno dobije strateški pravac.

Reditelj Predrag Gaga Antonijević podsetio je kako ideja za pokretanje ovog festival već dugo postoji, a onda rekao:
- Voleo bih da mogu da uzmem zasluge za ideju ovog festivala, ali zapravo nisam njegov idejni tvorac. Ideja je postojala odavno, a ja sam, zajedno sa grupom prijatelja i kolega, bio deo inicijalnog odbora koji je želeo da pokrene festival za kojim postoji velika potreba. Planiranje je trajalo više od dve godine, prošle godine smo imali nulto izdanje, a naša želja je bila da stvorimo festival koji će, kroz filmsku i televizijsku umetnost, definisati i nacionalne interese naše države.

Antonijević je istakao da je posebno važno što ovaj festival baca svetlo i na autore bez čijeg rada ne bi bilo filmova i serija - scenografe, kostimografe, montažere, šminkere, dizajnere svetla.

Tokom festivala publika će imati priliku da vidi najnovija domaća filmska i televizijska ostvarenja među kojima su "Sedef-magla", "Izolacija", "Volja Sinovljeva", "Madbrik: Kult Mrtvih", "Majka Mara", "Poslednji Krug Momci", "Prva Klasa Pun Gas" i "Megdan", kao i izbor mađarske kinematografije: "Semmelweis", "How Could I Live Without You" i "Ruben Brandt".

Priznanja

Nagrade će biti dodeljene za najbolji scenario i režiju za film i seriju, glumačka ostvarenja u obe kategorije, najboljeg direktora fotografije, scenografiju, kostim, šminku (masku), montažu, dizajn zvuka, muziku, debitantski film, kao i za najbolji film i najbolju seriju festivala.

