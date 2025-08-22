ŠKOLA FILMSKE MAGIJE: U Gračanici, jedanasti put za redom, mladi će učiti osnove sedme umetnosti

DOM kulture "Gračanica" u saradnji sa "Gargantua films" iz Beograda organizuje jedanaestu "Školu filmske magije" ( od 26. do 31.avgusta) u Gračanici.

foto promo

Namera organizatora je integracija mladih u kulturne tokove pružanjem teorijskih znanja i praktičnih veština neophodnih za rad u filmskoj umetnosti i proizvodnji. Tema ovogodišnje "Škole" je "Igrana serija", a polaznici se mogu opredeliti za neki od kurseva i tako steći osnovna znanja o režiji,glumi,montaži, scenariju, produkciji i kameri.

Predavači su ugledni stvaraoci i autori koji svoja iskustva, znanja i veštine žele da prenesu mladim učesnicima radionice na brz, moderan i elokventan način i time ih, možda, zainteresuju za kasniji, ozbiljniji pristup filmskoj i TV umetnosti. Pokrovitelji "Škole filmske magije" su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije.