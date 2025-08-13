FILMADŽIJE NA OKUPU: Prvi Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju

PRVI Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT)održaće se od 3. do 7. septembra na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju. Prošle godine održano je "nulto" izdanje festivala, na kome je ustanovljena i nagrada za životno delo, kada je prvi laureat bio proslavljeni glumac Aleksandar Berček.

foto S.Milakov

Kako se navodi, NAFFIT ima ambiciju da postane krovni događaj srpske kinematografije i televizijske produkcije, ali i značajna tačka na međunarodnoj mapi kulturnih događaja, budući da će upravo ovde biti izabran srpski kandidat za prestižnu nagradu "Oskar".

Organizatori festivala su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije i opštine Čajetina, Priboj i Nova Varoš. NAFFIT će okupiti domaće i strane stvaraoce, a gostujuća kinematografija biće jedan od važnih segmenata programa. Učesnike očekuju i pičing sesije, radionice koje povezuju mlade pisce i studente dramaturgije sa producentima, kao i bogat kulturno-umetnički program.