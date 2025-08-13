DIJALOG KULTURA: Međunarodna izložba "Umetnička zbirka u Evropi" u Ruskom domu u Beogradu
U ORGANIZACIJI Društva srpsko-ruskog prijateljstva grada Šida otvarena je međunarodna izložba savremene umetnosti "Umetnička zbirka u Evropi" u Ruskom domu u Beogradu.
Postavka obuhvata tri sekcije: "Pejzaži", "Arhitektura" i "Etno-svet", a svaka od njih je svojevrsni dijalog između kultura, umetnosti i gledalaca. Cilj projekta je da predstavi niz različitih umetničkih oblika koji ističu estetske i kulturne karakteristike Srbije i Rusije. Svaki učesnik izložbe je talentovani umetnik koji svojim radom dočarava jedinstvenost i šarm regiona iz koga dolazi.
Projekat se realizuje uz podršku Evroazijske umetničke unije, Fondacije "Art - komuna" i ruskog ogranka Svetske umetničke fondacije. Izložba će biti otvorena do 20. avgusta.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)