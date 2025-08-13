Kultura

DIJALOG KULTURA: Međunarodna izložba "Umetnička zbirka u Evropi" u Ruskom domu u Beogradu

U ORGANIZACIJI Društva srpsko-ruskog prijateljstva grada Šida otvarena je međunarodna izložba savremene umetnosti "Umetnička zbirka u Evropi" u Ruskom domu u Beogradu.

Postavka obuhvata tri sekcije: "Pejzaži", "Arhitektura" i "Etno-svet", a svaka od njih je svojevrsni dijalog između kultura, umetnosti i gledalaca. Cilj projekta je da predstavi niz različitih umetničkih oblika koji ističu estetske i kulturne karakteristike Srbije i Rusije. Svaki učesnik izložbe je talentovani umetnik koji svojim radom dočarava jedinstvenost i šarm regiona iz koga dolazi.

Projekat se realizuje uz podršku Evroazijske umetničke unije, Fondacije "Art - komuna" i ruskog ogranka Svetske umetničke fondacije. Izložba će biti otvorena do 20. avgusta.

