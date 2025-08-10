PREMINULA NINA ERAK: Odlazak velike filmske i televizijske glumice (FOTO)

HRVATSKA pozorišna, televizijska i filmska glumica Nina Erak preminula je u 69. godini. Tužnu vest objavilo je na Fejsbuku Satiričko pozorište Kerempuh, čija je bila dugogodišnja članica.

"S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša koleginica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog pozorišta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana pozorišna, televizijska i filmska glumica, pedagoškinja i umetnica koja je ceo svoj život posvetila pozorištu", poručili su.

Nina Erak rođena je u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umetnosti u klasi Radeta Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića, piše 24sata.

Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u više od 55 predstava, a sarađivala je i sa brojnim drugim pozorištima i trupama - Teatrom &TD, Dramskim kazalištem Gavela, Zagrebačkim kazalištem mladih, Pozorištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni i Dubrovačkim letnjim igrama.

Istakla se ulogama u predstavama Kako uspeti ili propasti u životu (1982), Disident (1984), Gospoda i drugovi (1985), Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1985), Svoga tela gospodar (1988), Arsen i stare čipke (1993), Ratni profiteri (1995), Revizor (1998) i Umri ženski (2020), kao i u mnogim drugim naslovima koji su obeležili repertoar Kerempuha.

Ostvarila je bogatu karijeru na televiziji, radiju i filmu, a njen pedagoški rad oblikovao je generacije mladih glumaca. Status prvakinje Satiričkog pozorišta Kerempuh stekla je 2018, a u penziju otišla 2021. godine.

(Telegraf)

