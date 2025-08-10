ITALIJANSKI "ARHIPELAG": Predstava Anđela Faketija i Frančeske France na Festivalu ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci
U OKVIRU 31. izdanja Festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade, koje se od 20. do 24. avgusta održava u Bačkoj Palanci, Italijanski kulturni institut u Beogradu predstavlja Teatro Telaio sa svojom predstavom "Arhipelag", koju su osmislili Anđelo Faketi i Frančeska France.
"Arhipelag" je pozorišna instalacija koju su postavila i oživela sama deca uronjena u simbolički kontekst, u kome mogu da prepoznaju metafore i da se orijentišu. Operator dočekuje decu u prvu prostoriju (ili zaštićeno okruženje) gde će im dati uputstva, ali ne i krut scenario koji treba da prate.Ali, ponudiće im i neke predloge.
Deca, jedno po jedno, spremna su da uđu u drugu veliku, mračnu sobu, gde je jedino svetlo mali arhipelag sastavljen od nekoliko ostrva: male jedinice raštrkane po podu/moru, spremne da dočekaju samo jednog brodolomca u jednom trenutku. Po dolasku ispred jednog od ostrva, svako dete mora da pročita ili posluša pitanje ili uputstva koja se tamo nalaze. Na taj način, doživljava intimnu i ekskluzivnu vezu sa instalacijom koja je dizajnirana za njih. Neke instalacije uključuju kontakt, manipulaciju, taktilnu i multisenzornu interakciju, dok su druge ograničene na puku kontemplaciju, dozvoljavajući percepciji objekta ili mikrokosmosa, tako da stimulišu reakciju ili tok reči. Kada se iskustvo na jednom ostrvu završi, svako dete kreće ka novoj sceni, drugom ostrvu koje će istražiti.
