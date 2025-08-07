LETO U ZNAKU JU KLASIKA: Tokom avgusta na sceni KPGT dela iz svih krajeva nekadašnje zemlje

TOKOM avguta na programu KPGT su novi naslovi na repertoaru kuće: do kraja meseca publika će u prostoru Stare šećerane moći da vidi Njegošev "Gorski vijenac", Ćopićevu "Osmu ofanzivu", Krležinu "Ledu" i "Pečalbare" Antona Panova.

foto promo

Predstave su, ističu pozorišnici, inspirisane delima jugoslovenskih klasika i izvode se na svim jezicima nekada SFRJ .

Prvi letnji produkcioni festival KPGT-a održan je 1984. pod nazivom Godofest, u dvorištu "Kod Starog suda" u beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici. Premijerno izdanje obeležilo je pet premijera koje su se vezivale za Beketa, a igrane su tog leta i kasnije, od Ohrida do Maribora.

Od tada KPGT je svakoga leta pripremao pet do sedam novih predstava, u ciklusima koji su bili označeni delom pisca ili temom. Tako su nastali Šekspir fest 1986, sledeće godine Molijer fest, Budva grad teatar i Kotor art, a zatim se YUFEST nastavljao kao Avala fest, Zlatno doba, Kiš fest, Hajner Miler fest, Handke fest. Samo 1989. YUFEST je u SR Nemačkoj, u Milhajmu i Berlinu, odigrao premijerno neizvođene komade jugoslovenskih pisaca - Stefanovskog, Vegela, Jovanovića, Kaće Čelan...

I ovog leta su na YUFESTU glumci sa svih strana, od Ljubljane (i Moskve) do Skoplja, odakle je stigla čitava klasa tek diplomiranih glumaca sa Fakulteta dramske umetnosti. Nove predstave YUFESTA biće izvođene do kraja septembra svakodnevno u Staroj šećerani. Od oktobra (pored starih predstava) igraće se i na stalnim scenama KPGT-a u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu.