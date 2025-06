U SEBI JE NOSIO ČITAV UNIVERZUM: Na vest o smrti Slavoljuba Caje Radojčića, legendarnog profesora FLU i jednog od naših najvećih vajara

UTIHNUO je jedan od najpronicljivijih, najoriginalnijih, najvedrijih glasova naše likovne scene: u sredu 11. juna, nešto pre ponoći, zauvek je zaspao legendarni profesor i jedan od naših najboljih vajara - Slavoljub Radojčić (1942-2025). Te noći, na nebu je, posle 18 godina, bio jedinstveni "Mesec od jagode", da isprati jedinstvenog Caju.

Foto Z. Jovanović

Od ovog neumornog stvaraoca, čija dela su bila jednako, ako ne i više cenjena u inostranstvu, kao i u našoj sredini, još otkako je sredinom šezdesetih u Hagu osvojio nacionalnu nagradu za skulpturu na Međunarodnoj izložbi male plastike, na Topčiderskom groblju, minulog ponedeljka oprostili su se porodica, supruga Mirjana i sin Ivan, prijatelji, kolege, studenti... Svi oni koje je zadužio svojim vrcavim duhom i blagom plemenitošću.

Rođen 1942. a potom odrastao u posleratnom Beogradu, čije je slike živo čuvao do kraja i verno, do sitnih detalja prenosio budućim generacijama, diplomirao je na vajarskom odseku Akademije likovnih umetnosti 1965, a dve godine potom završio i postdiplomske studije u klasi profesora Miše Popovića.

Foto Z. Jovanović

Priredio je više od pedeset samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, bio redovni profesor FLU, radio skulpture, crteže i grafike, koje su u zbirkama naših najuglednijih muzeja i galerija (Narodni muzej Srbije, Muzej savremene umetnosti, Narodni muzej u Kragujevcu...), ali i privatnim kolekcijama u Nemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Engleskoj, Italiji, Francuskoj, Rusiji, SAD. Autor je velikog broja skulptura u slobodnom prostoru u Beogradu, Kragujevcu, Aranđelovcu, Kraljevu, Grahovu i Cazinu, Priboju na Limu, Čačku... Osvajao je i najuglednija priznanja: prvu nagradu za skulpturu na Oktobarskom salonu, nagradu "Zlatno dleto" na Prolećnoj izložbi ULUS-a, "Politikinu" nagradu za likovnu umetnost iz fonda Vladislava Ribnikara (1999), nagradu Balkanskog trijenala malog formata u Solunu, "Savu Šumanovića" i mnoge druge.

Foto Z. Jovanović

- Moj profesor, ima nas vajara i vajarki koji će sa naročitim ponosom i ozarenošću izgovoriti ove reči, na spomen imena Slavoljuba Caje Radojčića - kaže na vest o Radojčićevom odlasku Olivera Parlić, koja je kod njega diplomirala, a sada je i sama redovni profesor na FLU. - Kada ste student, birate klasu i profesora na osnovu umetničke i poetske familijarnosti, ne razmišljate mnogo o pedagoškom pristupu. Tek sa protokom vremena shvatite izuzetnost načina prenošenja znanja koji je profesor Radojčić praktikovao. U šali, govorili smo, Cajina zen škola vajarstva. Jednostavne i gotovo u prolazu izrečene opservacije u stvari su, nepogrešivo i dubinski pogađale suštinu, bez mnogo reči (pamtimo profesorove pouke iz štedljivosti). One su bile pokretač i dovoljan uslov da sami dođemo do uvida i sami proizvedemo znanje, jer se podučavati umetnost može jedino na takav način. I naravno, kroz motivacione govore, jer profesor Caja je bio neprikosnoveni motivator: da nas ubedi da i najsmelija ideja može imati svoje ishodište u radu i da nam je to baš tako dobro (spasavajući nas od mladalačke tendencioznosti), kao i da iz ovih stopa treba od šamota, cigle i bubnja za veš-mašinu, da sazidamo peć u klasi. Beskrajno duhovit, uvek je imao neku priču da nam ispriča, pripovedajući poput meandra.

U umetničkom smislu, ocenjuje Parlićeva, opus profesora Radojčića je bio lekcija za sebe, koja je studentima pomogla da povežu modernost i savremenost:

- Iako na prvi pogled jednostavni i svedeni, Cajini radovi (i skulpture i crteži, jer on je bio i vrstan crtač ne samo vajar), nose u sebi čitav jedan univerzum, zaokružen i celovit. To je najvažnija pouka o meri stvari, ni previše, ni premalo, već onoliko koliko je potrebno. Neprocenjivi dar koji nam je profesor Radojčić dao.

Na marginama svih imperativa ZA nagradu "Sava Šumanović", neposredni povod bila je izložba "O herojima i antiherojima" u Likovnoj galeriji KCB, u čijem katalogu je likovna kritičarka Gordana Stanišić, zapisala: "Skulptura Slovoljuba Radojčića zabavlja, ali zavodi i intrigira svim onim sporednim pričama, koje uvek nadžive velike ideale, ali isto tako i velike utopije. Ona je sukcesija svih istorijskih protivrečnosti, paradoksa i aluzija, poverenja i sumnji, ali i emiter optimizma, koji najčešće preživi upravo na marginama svih imperativa." t

A prvo na šta pomisli kada je se seti profesora Radojčića, vajarka Vladislava Krstić, koja je bila u njegovoj poslednjoj klasi na vajarskom odseku, to je da studente nikada nije ni na šta prisiljavao.

- Nikada nas nije pritiskao, ni rokovima, ni načinom na koji ćemo nešto raditi - kaže za Krstićeva za "Novosti". - Puštao nas je da istražujemo, rastemo, radimo svojim tempom. Nikada nam nije nametao sebe i svoja shvatanja umetnosti, poetiku, kao nijedan profesor pre, i posle njega dozvoljavao je kreativnu slobodu. Učio nas je da umetnost nije sticanje satatusa u društvu, da tu nema vrednovanja na nekakvoj lestvici. Svi smo imali desetke, jer je duboko verovao i to preno na nas, da je to posao koji vredi jedino ako se radi iz ljubavi. Kao profesor, čovek i umetnik bio je potpuno autentičan i to je i kod nas budio. Nikada nije pratio trendove i njima podlegao, tako da smo ga i mi u tome sledili. Bio je poslednji Mohikanac koji je čuvao duh stare Likovne akademije, a moja generacija je zaista imala sreću da zahvaljujući njemu to oseti. Ali, i da nauči šta je sloboda i kako se ona osvaja.

Sagovornica podseća i na jedinstvenu ličnost i šarm svoga profesora: bio je stidljiv i povučen, a istovremeno i jedinstveno duhovit, što je bilo prisutno u njegovom radu:

- Takvi se ljudi jednom rađaju - zaključuje Krstićeva.