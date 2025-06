SKULPTURE NA OTVORENOM POLJU LJUBAVI: Jelena Kršić predstavlja novu seriju radova na izložbi "Izlečište" u galeriji "Sanjaj"

JEDINO što može da zameni moć umetnosti je priroda sa svojim čarima, smatra vajarka Jelena Kršić, čija je izložba "Izlečište - revivarium", publikom u beogradskoj galeriji "Sanjaj".

Foto N.Skenderija

Skulpture ove umetnice, prepoznatljive poetike i gesta, više od tri decenije prisutne i priznate na našoj i internacionalnoj sceni, na ovoj postavci urađene su u, za nju, novom materijalu - epoksi smoli.

- Ranije sam skulpture odlivala u bronzi, koja je lep i postojan materijal, ali to dosta košta, pa sam do novog materijala došla malo i "iz muke" - objašnjava Kršićeva, koja je na FLU diplomirala vajarstvo, početkom devedesetih u klasi Nikole Koke Jankovića, a pored desetina izložbi realizovanih u zemlji i inostratvu, kulturnoj javnosti predstavila se i romanom "Veliko spremanje". - Do ideje o ovom materijalu, došla sam kroz razgovor sa svojim kumom i kolegom, vajarem Zoranom Kuzmanovićem, koji, takođe, stvara u bronzi. U početku sam imala male tehnološke poteškoće, ali sam ipak odmah počela da radim velike skulpture.

Ideja o ovoj serija radova došla joj je, kako objašnjava, dok je bila u nekom stanju između jave i sna:

- Imala sam viziju, u kojoj sam sićušna, sa šeširom ogromnog oboda, i to u Njujorku tridesetih godina prošlog veka, i da me neki tamošnji kutosi, vode u muzej na izložbu. I kada sam, u tom snoviđenju, izašla iz lifta, pojavila mi se - upravo ova postavka, za koju su mi ti njujorški kustosi rekli da se zove "Izlečište". Dakle, sve mi je to stiglo iz duboke podsvesti. Zato ovom izložbom pozivam ljude da uđu u svoje sopstvo, u nesvesno, u prostor u kome se ukrštaju sve vremenske linije i u kome se nalazi znanje koje prevazilazi ljudsko iskustvo. U tom prostoru snoviđenja, ili sna, vi sve znate. To nije mašta, koja je nešto sasvim drugo.

Foto N.Skenderija

Svojim novim skulpturama, koje su i dalje prepoznatljivo izdužene, Kršićeva je, kaže, želela da materijalizuje upravo ono nevidljivo, što može samo da se nasluti u odnosima, percepciji... Nešto što nije definisano čulima.

Prepoznati svoje sopstvo SVE skulpture, autorka je, tvrdi, smišljala za prostor galerije "Sanjaj", sa namerom da tako otvori jedno energetsko polje: - Da one budu antene, da posmatrači osete snagu tog mesta koje ja zovem izlečište. Prevela sam ga i na latinski kao revivarium, što je isto, zvuči kao neologizam, ali može da se shvati i kao oživljavanje. Taj naziv ukazuje na mesto na kome ste izuzetno moćni, jer shvatate koliku moć kreacije ima vaša svest. I tu je koren svih naših misli i odluka, pa možemo da spoznamo da li je to zaista nešto naše, izvorno, ili smo to negde usput pokupili i zaključali u podsvest. Svako ponaosob tu može da prepozna svoje sopstvo.

- Kao mlada sam se ljutila, čak vređala, kada bi moje radove poredili sa Đakometijevim skulpturama - nastavlja sagovornica. - Uz svo poštovanje velikog svetskog autora, smatrala sam da on ne može da "ima šapu" na sve izdužene skulpture. Meni su tu zanimljiviji eteričnost i neka astralna dimenzija.

Korišćenje epoksi smola, otkriva autorka, ponudilo joj je kao mogućnnost i korišćenje boje:

- Kada sam ja studirala, na fakultetu su nama vajarima zabranjivali boju. Ipak, u dalekoj prošlosti, antičke skulpture, koje poznajemo kao bele, kamene, bez ruku i nogu, zapravo su, dokazano je, bile bojene. Potom je ceo jedan civilizacijski deo u skulpturi bio bez boje, da bi danas u savremenoj umetnosti, skulpture opet dobile boju. Pored boje, ovde izloženi radovi imaju i neku prozirnost. Sa svim drugim likovnim elementima - formom, geometrijom, prostorom, međuprostorom, tu sada postoji jedno drugačije prelamanje svetlosti na njihovoj površini. Te skulpture su u ružičasto-ljubičastim tonovima. Naučno se zna da je elektromagnetno polje srca na istoj frekvenciji na kojoj je ružičasta boja. To je otvoreno polje ljubavi. Ljudi kada ih vide, ozare se. I to mi je najveći dar.