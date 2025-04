DAN KADA CEO SVET ODAJE POČAST PLESU: Balerina Ivana Savić-Jaćić pred 29. april

NA DAN rođenja Žan-Žorža Novera (1727-1810), velikog reformatora baleta, širom sveta se 29. aprila organizuju brojne manifestacije posvećene igri, a ovu tradiciju uspostavio je Međunarodni savet za igru (CID UNESKO) 1982. godine.

UBUS se pridružuje proslavi Svetskog dana igre želeći da doprinese vidljivosti naših stvaralaca, igrača, koreografa, kojima je igra profesija i pasija. Ovom prilikom Udruženje baletskih umetnika Srbije, u vremenu značajnih aktivnosti za sigurniji položaj umetnika i umetnosti u našem društvu, poziva umetnike i umetnice da istraju u solidarnosti, zajedništvu i borbi za bolje i harmoničnije društvo.

Udruženje baletskih umetnika Srbije (UBUS) svetski Dan igre obeležava time što šalje poslanicu izabranog domaćeg umetnika ili poslenika iz sfere umetničke igre, a ovogodišnja autorka srpske poslanice je Ivana Savić-Jaćić, solistkinja Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, koja povodom praznika poručuje svetu:

- Danas slavimo igru, odajemo počast plesu, toj vrhunskoj umetnosti utemeljenoj na čistom obliku iskrenosti kroz simbiozu naših emocija i pokreta tela, naših misli i otkucaja srca. Ples kao primarni, iskonski način ispoljavanja strasti i mašte, kroz oslobađanje od stega društvenih očekivanja i ukorenjenih ideja, vodi nas do razumevanja sopstvenog bića, spoznaje naše posebnosti, naših slabosti ali i snaga. Ples je ekstaza, vrhunac uzbuđenja i oslobađanja duha. U današnjem trenutku kada je svet okupan tugom, strahovima i borbom za dostojanstven život, kroz ples pronalazimo iskru koja nas vodi do istinskih vrednosti i novih ideja, do empatije i zajedništva. Mi smo stvoreni da budemo u pokretu. Oslušnite ritam koji nosite u sebi. Prepustite se. Dopustite svom telu i emocijama da vas kroz ples povedu na iskonsko putovanje ka pronalaženju slobode i te jedinstvene iskre koja će vam oplemeniti život.

Narodno pozorište u Beogradu najavljuje baletski program u čast Svetskog dana igre, kojim ansambl Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu svake godine 29.aprila slavi balet kao najuzvišeniji spoj umetnosti, lepote i pokreta. Tako će sutra od 19.30 na Velikoj sceni biti održan gala koncert "Slavimo igru, slavimo umetnost". Na programu će se naći deonice iz najpoznatijih dela bogatog baletskog repertoara Baleta Narodnog pozorišta: "Labudovo jezero", "Gusar/ Le corsaire", "Don Kihot", "Krcko Oraščić", "Dijana i Akteon", "Kraljica Margo", "Banović Strahinja", "Ko to tamo peva" i "Bajadera".

Čarolija za decu

PROGRAM namenjen najmlađima koji spaja umetnički doživljaj i približavanje baletske umetnosti, predviđen je za 11. maj kada će u podne na Velikoj sceni početi gala koncert, sa odlomcima iz najlepših scena omiljenih baletskih predstava, prilagođen dečijoj publici. Posle koncerta, biće upriličen obilazak "Iza scene", a mališani će imati priliku da uz stručno vođenje zavire iza kulisa i otkriju čarobni svet pozorišta. U okviru ture, upoznaće se sa procesom pripreme predstave, razgovarati sa baletskim igračima, obići muzej i baletsku salu gde naši baletski igrači vredno rade svakog dana.