BITEF OSTAJE BEZ UMETNIČKOG DIREKTORA? Nedoumice oko 59. izdanja Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala

KADA će se saopštiti selekcija novog 59. festivalskog izdanja Bitefa i u kome će se terminu on održati - još je neizvesno. Jedina informacija koja je ovih dana "procurila", saopštena je u susretu s novinarima (a povodom programa "Francuska u pokretu") u Ambasadi Francuske: da će posle prošlogodišnjeg gostovanja Komedi fransez sa predstavom "Hekuba, ne Hekuba" i ove godine na Bitef doći jedan, takođe, respektabilan tamošnji teatar...

foto J.Janković

- Imamo Odbor festivala, ali nemamo umetničkog direktora i selekciju. Nikita Milivojević je u prethodne dve godine bio na tom mestu, istekao mu je mandat 21. februara, a Skupština grada Beograda nije nikog imenovala - kaže Miloš Latinović, direktor Bitef teatra i istoimenog festivala. - Skupština bira i Odbor festivala i umetničkog direktora. Mi smo samo izvršna produkcija.

Kako objašnjava Latinović, svake godine Bitef teatar potpisuje ugovor o realizaciji manifestacije, ali ovog puta to još nije učinjeno.

- Posle toga, poverava nam se zadatak da radimo festival. U ovom trenutku to nemamo. Zasada je, dakle, osnivač samo imenovao Odbor, ne i umetničkog direktora niti Bitef teatar kao producenta. U ovo vreme, prošle godine, sve smo to imali.

Na početku Bitef festivala, podseća Latinović, izvršni producent bio je Atelje 212, ali je od osnivanja Bitef teatra nadležnost poverena ovoj kući - što znači više od tri decenije. Funkciju umetničkog direktora (a s njom i selekciju) prvih decenija obavljali su Mira Trailović i Jovan Ćirilov, dok su poslednjih godina o odabiru predstava odlučivali Anja Suša, Ivan Medenica i Nikita Milivojević:

- Bitef teatar je kao svake godine spreman da organizuje festival, ipak, očekujemo da nam se to poveri. Nemamo još nijednu potvrđenu predstavu. Ukazivali smo da Nikiti mandat ističe u nezgodno vreme, u terminu kada se već potvrđuju predstave, a ne biraju. Trenutno imamo samo Odbor festivala koji nije ovlašćen da selektira, a festivala nema bez selekcije. Nikita i njegov tim radili su do poslednjeg dana i mi, nezvanično, imamo nekih pet predstava koje bismo mogli da dovedemo.

Neuobičajeno je, kaže, i da se za dvanaest godina (od kako je on na mestu direktora festivala) nikada nije desilo da na istoj sednici Skupštine grada ne bude imenovan i Odbor i umetnički direktor.

- U prethodnom periodu smo u oktobru ili novembru pravili budžet. Tako da smo znali koliko imamo za festival, koliko za produkciju Bitef teatra i plate. Ali, ove godine nemamo "odeljak" koji se odnosi na festival... - zaključuje Latinović.

Nataša Mihailović Vacić, gradski sekretar za kulturu, ističe da je osnivač uradio sve što treba:

- Imamo Odbor festivala i on će upravljati manifestacijom. Sve što bude odlučio, tako će biti. Manifestaciju je dobila ustanova na realizaciju, a to je Bitef teatar. On ima svoje ljude, a u skladu sa odlukom Odbora, njegov predsednik doneće odluku. Inače, sve naše manifestacije imaju pravila koja su zastarela i moraju da se usklade sa realnim stanjem i unaprede. Želimo da preciznije definišemo svaku manifestaciju i odredimo njenu specifičnost, o čemu će biti reči na jednoj od sledećih sednica... Prema važećim pravilima Bitef festivalom upravlja Odbor, a Grad obezbeđuje sredstava. Izvršni producent će potpisati ugovor, kad se usvoje plan i program.

Sve u svemu, novi Odbor će ove godine praviti selekciju, verovatno u dogovoru sa prethodnim umetničkim direktorom i postojećim selektorskim timom.

- Odbor upravlja festivalom, pa je na Odboru odluka o programu, kao i da li će i koga angažovati u selektorski tim. Da li jednog selektora ili više njih, da li će sarađivati sa prethodnim umetničkim direktorom ili sam preuzeti tu ulogu - odlučiće u dogovoru sa Bitef teatrom. Nikakvih prepreka nema za rad. Grad, kao osnivač, odredio je budžetom za 2025. godinu sredstva za Bitef, što iznosi oko trideset miliona dinara. Naravno, uloženi novac zavisiće od kvaliteta programa, broja gostiju i drugo - kaže Mihailović Vacić.

Ipak, ono što je drugačije nego u prethodnom periodu je činjenica da je do sada umetničkog direktora birao osnivač. Ove godine je Milivojeviću istekao mandat, a nije izabran novi. Po pravilu, Odbor je oduvek upravljao manifestacijom i njemu je umetnički direktor predlagao selekciju. Bilo kako bilo, izvesno je da je za sve odgovore "prva adresa" Svetozar Cvetković. Šta, kao predsednik Odbora, on kaže?

- Još uvek nismo napravili konstituisanje Odbora, a to bi trebalo da se desi sledeće nedelje. Tada ćemo da se dogovorimo i kako dalje da radimo. Praktično, još nismo počeli da funkcionišemo. O svemu ostalom, možemo tek kasnije da govorimo. Ono što je nesporno, postupaćemo prema Statutu i Pravilniku Bitef teatra i Bitefa. Tamo sve piše i mi ćemo sve da ispoštujemo, legitimno i po zakonu - kaže Cvetković za "Novosti".

Članovi odbora Uz dramskog umetnika Svetozara Cvetkovića, u novoizabranom Odboru su i dramaturg Đorđe Kosić, novinarka Borka Trebješanin Golubović,producent Srđan Obrenović i Ana Veljković, programski saradnik Sekretarijata za kulturu.