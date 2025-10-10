JOVANA VUKOJEVIĆ ZA "TV NOVOSTI": Gost koga čekam je Donald Tramp, a imam naviku da ispitujem, praštajte prijatelji (FOTO)

VERUJEM da će novinarstvo ipak spasiti svet, a da će televizija kao medij uprkos ekspanziji društvenih mreža, opstati. Samo treba otvoriti oči, i to dobro. Volim svoj posao i jedva čekam da se uključe svetla reflektora i da sve što sam pripremila na najbolji način saopštim gledaocima. Da otvore oči, da bolje vide, da više znaju.

Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

Na ovaj način razgovor za "TV novosti" započinje Jovana Vukojević, popularna voditeljka i urednica jutarnjeg programa "Otvori oči" na TV Newsmax Balkans. Rođena Novosađanka kaže da je sa sobom iz Srpske Atine donela strpljenje i šarm koji joj dobro dođu u brzom i nepredvidivom Beogradu. Svoju karijeru počela je na jednom novosadskom radiju, a kasnije su joj se otvorila vrata RTV, TV B92, TV Prva i TV Tanjug.

- Kao neko ko je prošao maltene sve televizijske formate, od kviza, preko vesti do popodnevnih magazina i političkih tok šou emisija, već godinu dana radujem se izazovu koji sa sobom nosi jutarnji program - govori nam Jovana i dodaje:

- Jutarnji program je najduži format koji sam do sada radila tokom petnaestogodišnje karijere. Tri i po sata živog programa, desetak gostiju u studiju, isto toliko različitih tema jeste nešto što zahteva pre svega koncentraciju. Sa druge strane, "uhvatila" sam sebe da uživam, vreme mi brzo prođe, što je jako važno za celokupan utisak i atmosferu. Nepredviđene situacije nadomestim pre svega velikim iskustvom, i lakše se sve premosti.

U poslu Jovani pomaže i znanje stranih jezika, uz koje, takođe, rešava i mnoge nepredviđene situacije.

- Studirala sam francuski, a govorim i engleski jezik, znam sve deklinacije i konjugacije u latinskom jeziku. Prijatelji kažu da se često razgovori sa mnom pretvore u novinarsko ispitivanje, i zato, praštajte, prijatelji (smeh). Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Kako se pripremate za budnost i odgovornost u programu "Otvori oči" od zore?

- Pripreme počinju veče pre. Važno je imati kvalitetan san, mada nemam taj "luksuz" da zbog ranog ustajanja u krevet odem u 21 ili 22, ali se potrudim da to bude u 23 sata. Buđenje je oko pola 5, a moj ritual je da spremim kafu kod kuće i ponesem je na posao. Kada dođem uživam u kafi i unosim izmene ako je potrebno i još jednom prolazim sve teme.

*Razgovarali ste sa brojnim sagovornicima iz najrazličitijih oblasti. Učestvujete li u uređivanju emisija? Da li je poželjno da voditelj ima novinarsko iskustvo?

- Naravno. Uz dužno poštovanje brojnim kolegama, vidi se kada vam neko drugi pripremi emisiju. Sve emisije koje sam do sada radila sam i uređivala, uz naravno dobar tim. Tako da biram teme, goste, i samo tako možete dati onaj pravi lični pečat i imati "celu sliku".

*Informativni program ima striktno propisan "dres kod". Kakvu garderobu nosite van studija?

- Komfor je moj imperativ i u oblačenju. Oblačim se moderno, vodim računa o detaljima, ali sam uvek u ravnoj obući jer dosta pešačim.

*Radite javni, odgovoran posao, da li vas je to i privatno "uozbiljilo"?

- Nije. Privatno sam neko ko se mnogo šali, "bežim" od ozbiljnih tema, mada ljudi zbog programa koji radim imaju mišljenje da sam veoma ozbiljna, pa možda i uštogljena (smeh). Volim kada ih demantujem. Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Uspešni ste u poslu, a da li su postojali momenti kada ste poželeli da odustanete?

- Da. Iako je televizija oduvek moj san, prošla sam sve stepenike, skoro sve formate i izazove, pa je i prirodno da sam se zapitala šta mogu još da ponudim, ali i šta da "uzmem" od televizije. S obzirom na to da me gledate u jutarnjem programu, televizija je "pobedila". Prošla sam sve stepenike, od novinara sa velikim terenskim iskustvom, stigla sam do urednika. Paralelno sa tim, radila sam i kao voditelj i to je najbolja kombinacija kada pripremate emisiju i birate teme i "šlag na torti" je da uđete u studio. Tako se postiže prirodnost, vidi se da je to nešto što vas zanima, na čemu ste radili.

*Koji sagovornik je probudio najveće divljenje kod vas?

- Oni koji imaju ličnu motivaciju, nekada i tešku, tragičnu priču, a smogli su snage da govore, kako bi njihov glas došao do svih nas. Uvek su takvi ljudi kod mene izazivali i poštovanje, kao i divljenje.

*Kog gosta još uvek čekate?

- Donalda Trampa.

*Koji lapsus biste izbrisali iz svoje karijere?

- Nijedan, čemu bismo se danas smejali. Međutim, srećom i nije ih bilo previše.

*Kako vam izgleda današnja medijska scena?

- Nažalost, mnogo drugačije nego kada sam ja počinjala. Novinarski poziv je dosta degradiran, jer svako se zove novinarom i pružena je prilika mnogima, koji zaista nisu za ovaj posao. Srećom, na TV Newsmax Balkans rade profesionalci i pristojni ljudi. Naglašavam pristojni, jer mi je to izuzetno važno. Foto: Privatna arhiva

*Šta sve novinarstvo može da donese, pogotovo na ličnom nivou, i koliko vam je to dragoceno?

- Novinarstvo pruža jedan lep i otvoren upliv u društvo i različite društvene sfere. Ovaj esnaf vas otvara, uči vas da upornošću i ljubaznošću dođete do informacija, upoznajete ljude, ostvarujete kontakte i to je za ceo život. Pruža vam se prilika da pitate.

*Da vas put nije doveo u novinarstvo, koja bi vaša profesija bila?

- Bila bih profesorka francuskog jezika. Foto: Privatna arhiva

*Aktivni ste na društvenim mrežama. Koliko su one važne za karijeru?

- Društvene mreže jesu važne. Sebi često zameram da moram više da se angažujem, ali, jednostavno, nisam taj tip. Svi alati ukoliko znate da ih koristite na pravi način mogu vam umnogome pomoći i doprineti poslu koji radite. Meni su pre svega korisne, jer mi je to brz i lak način da vidim i saznam šta se dešava u svetu, ko je šta rekao i mnogo drigih stvari.

*Kada biste imali moć da sebi ispunite jednu posebnu želju, šta bi to bilo?

- Nemam posebnih želja, mnogo toga mi se ostvarilo i zahvalna sam. Nisam naučena, ni vaspitana da za nečim žalim i žudim. Želim svojoj porodici, sebi, ali i svima samo zdravlja, pa da može da se uživa što duže na ovom životnom rolerkosteru.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć