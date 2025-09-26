MARIJA PIKIĆ ZA "TV NOVOSTI": Na svom putu i u miru sa sobom, a ja sam Milevin obožavalac (FOTO)

VOLIM što me uvek i iznova može iznenaditi neka potpuno neočekivana izmena plana u poslu, jer dođu tako neka iskustva na koja niste mogli da računate i o kojima ste mogli da sanjate. Treba ostati fleksibilan i van zone komfora, jer ona nije dobra ni za koga, a za kreativce pogotovo.

Ovim rečima razgovor za "TV novosti" započinje glumica Marija Pikić. Diplomirala je glumu na Akademiji umetnosti u Banjaluci. Već na samom početku studija dobila je prvu filmsku ulogu u filmu "Neprijatelj" Dejana Zečevića. Od tada je ostvarila značajne uloge u filmovima i TV serijama koje su joj donele brojne nagrade i priznanja. Sa filmom "Djeca" Aide Begić doživela je značajan uspeh. Film je osvojio specijalnu nagradu žirija na filmskom festivalu u Kanu, a za ulogu u tom ostvarenju Marija je dobila "Srce Sarajeva" za najbolju glumicu na Sarajevo Film Festivalu. Takođe joj je pripalo priznanje za najbolju glumicu na 12. Festivalu mediteranskog filma u Briselu i nagrada "Angela" Evropskog filmskog festivala u Kilkeniju, u Irskoj. Ostvarila je još nekoliko zapaženih rola u filmovima "Sa mamom", "Sizif K." i "Meso", sarađujući sa uglednim srpskim i bosansko hercegovačkim rediteljima i glumcima.

Takođe, regionalnoj publici poznata je i po popularnim TV serijama, kao što su "Lud, zbunjen, normalan", "Kriza" i "Konak kod Hilmije". A od nedavno je gledamo svakog radnog dana kao Emiliju u seriji "Radio Mileva" na RTS 1.

- Obožavalac sam serije "Radio Mileva". Zaista je gledam sa uživanjem i baš sam se obradovala kada su me pozvali. Sjajna je to komedija - pametna, topla i zabavna, i stvarno mi je zadovoljstvo što sam deo toga. A sreća je bila veća kada sam čula da je Boban Skerlić sa novom sezonom preuzeo rediteljsku palicu. Foto: Vanja Lisac

*Kakva je vaša uloga i po čemu se razlikuje od svega što ste do sada radili?

- Pojavljujem se kao Emilija, Leonova devojka, kog tumači Nemanja Oliverić. Ona je u svom svetu, u Leonu vidi srodnu dušu i nema nikakvu dilemu o njihovoj zajedničkoj budućnosti, a zapravo je nesvesna potpuno drugačije realnosti. Sve to je čini drugačijom, a to je i novo iskustvo za mene kao glumicu.

*Kakva je atmosfera na snimanju i šta vam je ostalo najupečatljivije?

- Bila mi je zaista velika čast da budem deo tog projekta. Ekipa je izuzetno uigrana i profesionalna, sve funkcioniše s takvom lakoćom da je pravo zadovoljstvo i poslastica doći u goste takvoj ekipi i raditi u stabilnom i organizovanom okruženju. Svi sjajno funkcionišu što odmah stvara opuštenu atmosferu i otvara prostor da se slobodno i kreativno radi. Foto: ATA Images

*U filmu i seriji "Oluja" igrali ste Jelu, Petrovu majku i Ilijinu suprugu, koje tumače Ivan Vujić i Jovo Maksić. Kakve utiske nosite sa snimanja jedne teške priče iz savremene istorije?

- Snimanje je bilo teško jer smo poneli odgovornost da ispričamo lične priče mnogih ljudi, a da opet ostanemo u okviru filma. Kada se sve uzme u obzir, zadovoljna sam, mislim da smo dobar posao napravili. Imala sam sreće što je Ivan bio pored mene. On je došao već, na neki način, kao formiran glumac, imao je prethodno iskustvo i lepo smo sarađivali. On je inteligentan, pametan, samosvestan i sa vrlo malo komunikacije smo napravili jedan dobar odnos koji smo do kraja razvijali.

*Koji je za vas bio najemotivniji trenutak dok ste radili na ovom ostvarenju?

- Jednog dana kada sam završila snimanje odlučila sam da ostanem i pogledam poslednje scene. Bili smo na Tari, vreme je izmicalo, tako da je svaki minut bio dragocen. Pokojni Davor Janjić je spremao i snimao scenu u kojoj ostaje bez ćerke. Bio je fantastičan i nikada to neću zaboraviti. Na njegov dar i promišljanje niko nije ostao ravnodušan. Generalno, ovu seriju i film prati više porodica. Svaka je na svoj način specifična, ima neku svoju priču i svoj put. Foto: Nira pro

*Šta je za vas poruka filma i serije?

- Ovde se prikazuje kako obični ljudi, posebno žene, deca i starci, najviše ispaštaju u ratovima koji su vođeni iz političkih i nacionalističkih motiva. Ovde nema heroizacije rata, već se ističe njegova surovost. Poruka je da rat ostavlja dugotrajne posledice koje se osećaju i generacijama kasnije, da rat nikada nije rešenje, da je zlo univerzalno i da svaka strana ima svoje žrtve koje ne treba zaboraviti. Mi smo se ovde bavili, u stvari, sudbinom malog čoveka, odnosno velikim tragedijama malog čoveka. I to je ono na šta ovaj film treba da skrene pažnju. Posledicu oseća samo običan čovek kojim se niko ne bavi, odnosno, najmanje se bavi, jer... snaći će se on.

*Kada pogledate iza sebe, gde više pripadate - pozorištu, TV serijama ili velikom platnu?

- Osećam pripadnost svemu podjednako. Pozorište je moja prva ljubav, mislim da je važan poligon za trening glumca, za njegov razvoj i rast, ali i na filmu i televiziji pronalazim kreativni prostor za izražaj, istraživanje i igru. Kao student sam stala ispred kamere i bilo mi je prilično udobno, ipak, pozorište je esencijalno za glumca. Mislim da jedno bez drugog ne ide niti bih i sama mogla da se opredilim isključivo za jedan prostor. Foto: IMDb

*Ima li razlike na setu, odnosno na pozorišnim daskama ili je to vama kao profesionalcu sve isto?

- Postoji razlika, ali i lepota u toj različitosti. Međutim, ono što mene raduje i motiviše u pozorištu je što iz igranja u igranje predstava ima mogućnost rasta, može da se istražuje i nadograđuje. U radu sa kamerom samo u jednom danu imam priliku da snimim nešto što zauveko staje tako zapisano. To vuče drugačju vrstu odgovornosti. Oboje me podjednako uzbuđuje i raduje. Zato i nastaje magija. Foto: IMDb

*Svoj put na filmu počeli ste da gradite prilično rano. Koliko vam je bilo teško?

- Nisam nikada išla sa jasno određenim ciljem ispred sebe. Uglavnom je to bila neka magla ili neizvesnost, ali sam u svakom momentu osećala da sam na svom putu i verovala sam da se mogu prepustiti. Mislim da svako treba da prati sopstveni zov, nekada ideš i trasom koja je "neistražena", ali opet tvoja. Ponekad si usamljen na tom putu, ali u miru sa sobom. Foto: Profimedija

*Koliko vam nagrade znače na ličnom i poslovnom planu?

- Nagrade uvek dođu kao kruna nekog truda i rada, nakon nekog procesa kako bi ga zaokružile i kao potvrda da ste na dobrom putu. To je lepo sećaj. Divna motivacija i jak vetar u leđa za glumca da nastavi dalje. Podižu mi moral, ali i želju da "kopam dublje" te, ako mogu, ubuduće dam i više od sebe.

*A kada i kako se odmarate, s obzirom na to da mnogo radite i putujete?

- Odmaram uz porodicu i sa svojim bliskim ljudima, sa onima koji mi ulivaju sigurnost i podršku. Beg u prirodu je uvek najbolja opcija za odmor, sve od mora do planine, u skladu sa godišnjim dobom. Volim da se krećem, istražujem i pronalazim oaze lepote i mira.

